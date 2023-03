Tiembla en la madrugada de hoy en Colombia

Dos sismos con epicentro en Los Santos Departamento de Santander

El Servicio Geológico Colombiano emitió un informe esta madrugada cuando se registraron dos sismos con epicentro en Los Santos Departamento de Santander, el primero de ellos sucedió a las 2:24 a.m. ( Hora Colombia ), con una magnitud de 3.3 y una profundidad de 145 km y el segundo, con una magnitud de 5.9, sucedió a las 4:18 a.m. (Hora Colombia), y tuvo una profundidad de 151 km. En las redes sociales se reportaron ciudades como Bogotá y Medellín donde se sintió muy fuerte, igualmente los municipios más cercanos a Los Santos en el Departamento de Santander como Zapatoca y Betulia se tuvo movimientos telúricos con mayor intensidad.

Al instante de escribir esta nota periodística, varios reportes de ciudades como Armenia los Bomberos informaron que no se presentan reportes de daños. En el sur y norte de la ciudad de Cartagena mucha gente salió a las calles, pero no se reportan daños tampoco. En la frontera con Venezuela en el Departamento de Norte de Santander y específicamente en ciudades como San Cristóbal, Ureña y Táchira se reportó un movimiento fuerte, no obstante a ello no hay reportes de daños. En la ciudad de Barranquilla las autoridades de socorro no reportan ninguna emergencia, por el momento, en Cartagena hay imágenes de gente que salió de sus edificios, pero el balance es positivo hasta el momento, pues no se informa de daños ni materiales ni emergencias de ciudadanos. En el departamento de Caldas se reporta normalidad, en el municipio de La Dorada mucha gente salió a la calle, pero no hay informes. Los servicios de emergencia de Risaralda dicen que no hay novedades. En las edificaciones altas reportan que se sintió muy fuerte, pero sin complicaciones.

En la capital de pais Bogotá, Felipe Jiménez, secretario general de la Alcaldía, informó que los equipos de atención de riesgos y desastres están haciendo una revisión en varias zonas de la ciudad para determinar si hay daños o hay personas que requieran atención, en el momento se reporta normalidad en las 20 localidades de la Capital. El Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Dagran, no reporta daños ni situaciones de emergencia tras el movimiento telúrico.