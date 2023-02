Un Globo Chino sobre Estados Unidos

Pekín insiste en que es un aparato civil, Washington afirma que es una violación intolerable.

Un globo aproximadamente del tamaño de tres autobuses, fue detectado el pasado martes sobre Montana y recorrió el País hasta llegar este fin de semana a la Costa Atlántica en Carolina del Sur, sobrevolando cerca de uno de los lugares donde Estados Unidos almacena parte de su armamento nuclear, algo que ha hecho encender todas las alarmas en Washington, convirtiéndose en un grave punto de fricción entre las dos potencias mundiales, Estados Unidos y China; bajo orden directa del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, la Fuerza Aérea Norteamericana derribó el globo Chino, Washington pidió explicaciones al gigante asiático de manera inmediata y Pekín respondió que se trataba de un globo de observación meteorológica, explicación que no ha satisfecho a la Casa Blanca y que no ha evitado el derribo del elemento, que no se llevó a cabo hasta que no supusiera un peligro para la población.

El secretario de Defensa de los Estados Unidos Lloyd J. Austin, confirmó que dos aviones de combate derribaron con éxito el globo que según Washington, tenía como objetivo vigilar sitios estratégicos Norteamericanos, entre ellos buscaba monitorear sitios militares de alta sensibilidad, contradiciendo la versión que dio China que se trataba de una misión meramente científica. El gobierno Chino admitió el pasado viernes que se trataba de un globo de su propiedad, que era un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos, pero Washington consideró una violación intolerable la presencia del globo, además de advertir que no es el único, hay otro de las mismas características sobrevolando Sudamérica, advirtió el Pentágono, son parte de una flota de globos de China, desarrollada para realizar operaciones de vigilancia, que también han violado la soberanía de otros países, una actividad que se lleva a cabo bajo la dirección del Ejército Popular de Liberación, según fuentes oficiales de Washington.

Cuando el globo salía de Norteamérica por la costa atlántica en Carolina del Sur, el dispositivo organizado por el departamento de Defensa derribó el dirigible, con un dispositivo listo para recoger los restos y analizarlos, orden que fue dada directamente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como él mismo ha admitido, los comandantes militares de Estados Unidos determinaron que derribar el globo mientras se encontraba en tierra representaba un riesgo indebido para las personas en un área amplia debido su tamaño, altitud y la utilidad de su carga de vigilancia, ahora los esfuerzos se centran en recuperar la mayor parte posible de los restos del globo para analizarlo, la zona donde cayó ha sido acordonada y por ella patrullan buques de la Marina y la Guardia Costera de EE UU, advirtiendo a los habitantes del Condado de Horry en Carolina del Sur, de que pueden aparecer restos del globo en su playa, y de que al ser parte de una investigación federal, los escombros no deben ser tocados, movidos o levantados.

Una vez se conoció la noticia del derribo del globo, China ha reaccionado mostrando su profunda insatisfacción y protesta por lo que califica de sobrerreacción de los Estados Unidos, en un comunicado de prensa publicado este domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, se vuelve a defender que la aeronave era de carácter civil y reiteró que su entrada en espacio de los Estados Unidos fueron por causas de fuerza mayor completamente accidental, el gobierno de China solicita a Estados Unidos que maneje la situación adecuadamente y de manera tranquila, profesional y moderada, expresa el comunicado de asuntos Exteriores Chino, al tiempo que advirtieron de que salvaguardan de manera resuelta los derechos de las empresas relacionadas con la aeronave y se reservará el derecho de dar las respuestas necesarias.