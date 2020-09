Vuelos Internacionales a partir del 21 de Septiembre en Colombia

El 19 de Septiembre se inicia la reactivación de vuelos Internacionales.

La ministra de Transporte Ángela María Orozco anunció la reactivación de los vuelos internacionales comerciales que daría comienzo oficialmente el próximo sábado 19 de septiembre, con un vuelo de la empresa Spirit desde Fort Lauderdale en los Estados Unidos a Cartagena y saldrá un vuelo de la empresa Viva Air con destino a Miami y a partir del 21 de septiembre se realizará una reactivación gradual en cuatro aeropuertos del país, explicó la Ministra.

La ministra de Transporte igualmente señaló que, en Colombia, los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira, El aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá, el aeropuerto Jose Maria Cordova, de la ciudad de Rionegro en Antioquia y el aeropuerto Rafael Núñez, de la ciudad de Cartagena, reactivarán sus operaciones para vuelos internacionales, se señaló que desde el 21 de septiembre se activarán los vuelos comerciales a Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala y se están evaluando nuevos destinos en la medida que las condiciones de apertura y las fronteras así lo permitan, pero eso es un proceso gradual, aseveró la Ministra de Transportes, esta reactivación, agregó, se hace con base a tres criterios, el nivel de apertura en otros países, la capacidad de operación de los aeropuertos con el debido cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y el interés comercial de las aerolíneas.

La Ministra de Transportes de Colombia señaló que depende de las exigencias de cada país a donde se den los vuelos y que las aerolíneas deben informar los requisitos a sus viajeros según el destino y se enfatizó que la prueba negativa de covid-19 será uno de los requisitos esenciales para los viajeros que ingresen a Colombia cuyo resultado de la prueba PCR no debe ser mayor a las 96 horas antes de la hora estipulada del vuelo.

Por su parte el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que dentro del protocolo para el restablecimiento de los vuelos internacionales se encuentra:



– El acceso de pasajeros al aeropuerto será de máximo tres horas de antelación a la salida programada del vuelo.

– El uso del tapabocas es obligatorio desde la entrada a el aeropuerto, durante el viaje y en la llegada, indistintamente la duración del viaje.

– Para los vuelos cortos se recomienda no usar los baños de la aeronave y para los vuelos de media y larga duración se recomienda llevar múltiples tapabocas para reemplazarlos durante el trayecto.

– Los pasajeros deben mantenerse en la silla asignada durante todo el vuelo. Es decir, no se podrá cambiar de silla.

– Al ingresar o salir de Colombia los pasajeros deben diligenciar, previo ingreso a los puestos de control migratorio, un pre registro llamado Check-Mig en la página web de Migración Colombia que debe ser diligenciado desde 24 a 1 hora antes del viaje.

– A la llegada de Colombia se habilitará la máxima capacidad de carruseles para recoger las maletas. Además, se destinarán carruseles específicos de zonas o países que tiene una muy alta afectación. – En los vuelos menores de dos horas no habrá servicio de alimentación.