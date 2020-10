Ya están listos los grupos de la Champions League

La máxima competición del fútbol ya tiene los grupos para la temporada 20/21

Para los representantes del fútbol Español en la Champions, el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla, han tenido un sorteo no excesivamente negativo de la fase de grupos, con el Inter, la Juventus, el Bayern y el Chelsea como sus respectivos principales rivales, de ellos, el Atlético ha sido el que peor suerte ha podido tener al tocarle en liza el actual campeón de Europa, aunque el Salzburgo austríaco y el Lokomotive ruso completan un Grupo A que no es excesivamente complicado, según las estadísticas. El Real Madrid ha tenido fortuna al caer el Shakhtar ucraniano del Bombo 2, pero no ha evitado al posiblemente peor rival del 3, el Inter de Milán, y tampoco ha tenido suerte con el 4 con un rival alemán como el Borussia Moenchengladbach como cuarto representante de un Grupo B.

De la Serie A también viene el principal rival del FC Barcelona de Messi, que se medirá a la Juventus de Cristiano Ronaldo, mientras que el Dinamo Kiev ucraniano y el Ferencvaros húngaro no deberían ser obstáculos de los de Ronald Koeman en el Grupo G, en cuanto a el Sevilla, campeón de la Liga Europa, ha tenido un sorteo favorable ya que aunque tendrá un duro rival en el Grupo E como el reforzado Chelsea inglés, el Krasnodar ruso y el Rennes francés no son tan potentes.

GRUPO A: Bayern, Atlético de Madrid, Salzburgo, Lokomotiv de Moscú.

GRUPO B: Real Madrid, Shakhtar, Inter, Borussia Mönchengladbach.

GRUPO C: Oporto, Manchester City, Olympiacos, Olympique de Marsella.

GRUPO D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland.

GRUPO E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Stade Rennes.

GRUPO F: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Brujas.

GRUPO G: Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev, Ferencváros.

GRUPO H: PSG, Manchester United, RB Leipzig, Estanbul Basaksehir.