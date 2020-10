A partir de hoy vuelve el mejor fútbol del mundo

Vuelve la Champions condicionada por la Pandemia y muchos candidatos al título.

El mejor fútbol del mundo comienza hoy en medio de la incertidumbre mundial por la Pandemia en que vive el mundo, con muchas condiciones en su calendario y en la gran mayoría de los estadios sin público presente, un año más se presenta la pasión del buen fútbol mundial que llevará a muchos y excelentes candidatos a querer levantar la orejona en teoría el próximo 29 de mayo del 2021 en la ciudad de Estambul en Turquía donde será la gran final de esta temporada. Grandes favoritos de Europa como el Bayern de Múnich quien quiere consolidarse como la pasada edición y que enfrentará a equipos TOP como el PSG de Francia, La Juventus de Italia el Liverpool y Manchester City de Inglaterra, el Barcelona y el Real Madrid de España, y al mismo tiempo grandes y nuevos proyectos como el Inter y el Chelsea que vienen con mucha fuerza, el RB Leipzig que aspira a repetir su gran pasada participación, el Borussia Dortmund, Manchester United, Ajax, Oporto, Atalanta, Marsella y Lazio que quieren poner a punto a los grandes favoritos y en general una Champions League que será como siempre muy apasionante.

Entre los grandes favoritos está el Bayern de Múnich quien literalmente en la pasada edición sumergió a sus rivales con una exhibición de muy buen fútbol y superioridad en el campo, con los mismos jugadores a excepción de pequeñas modificaciones pues se fue Thiago y llegó Sané, el equipo Alemán es el superfavorito para obtener una vez más el título, con jugadores como Lewandowski, el portero Neuer, Muller, Gnabry, Coman, Goretzka, Kimmich, Davies o Alaba, entre otros, serán los que pongan en aprietos a los demás participantes.

Otro de los Top favoritos está el PSG de Francia, muchos millones de euros se ha gastado el jeque Al-Khelaifi para hacer campeón de Europa a este grande del fútbol mundial, varios años de dominio de la liga francesa y competiciones continentales, el año pasado se quedó a las puertas del título de la Champions y para este año promete gerra, mucha guerra en esta temporada con el dúo Neymar-Mbappé, quienes solo ellos hacen todo posible para el equipo parisino.

El Top del fútbol de la Premier League el Liverpool tiene la novedad para este año de tener la baja de uno de los mejores centrales del mundo por lesión, Virgil van Dijk para casi toda la temporada, esta hace condicionar a un equipo que, sin el holandés, sufre mucho en defensa pero el campeón del 2019 y reciente campeón de la Premier League tiene armas suficientes para volver a ser temible con figuras internacionales como Salah, Mané, Diogo Jota, Alexander-Arnold, Robertson… y el recién incorporado Thiago.

Otro Top Inglés el Manchester City y a quien La Champions se le resiste a su técnico Pep Guardiola desde que salió del Barça, pues su equipo no ha pasado aún de cuartos de final, el año pasado cayó ahí ante el Marsella, una pérdida del encuentro que es sorprendente en un equipo diseñado para ganar con los tantos millones de Euros del jeque Mansour bin Zayed, este año el equipo inglés liderado por De Bruyne, tiene suficientes argumentos y de sobra para luchar por el título continental.

EL Top Español el Fútbol Club Barcelona quien en la pasad edición sufrió la humillante derrota ante el Bayer perdiendo como local en Barcelona por 2-8 supuso un terremoto de consecuencias devastadoras en el club que casi acaba con el gran jugador argentino Leo Messi, hoy en día pese al famoso burofax comunicando su marcha del Barcelona , finalmente se ha quedado una temporada más, y la obsesión de Messi no es otra que conquistar una Champions que se le resiste desde hace cinco años, en esta edición cuenta con nuevo entrenador y por supuesto con la falta de jugadores como Luis Suárez, la Champions es la prioridad absoluta del nuevo entrenador y por supuesto de toda la afición catalana.

El Real Madrid de dominar absolutamente la Competición continental, con tres seguidas en el año 2016, 2017 y 2018, cuatro en cinco años la del año 2014, a no pasar de octavos de final dos años seguidos. El gran equipo Top de España, es muy sólido y eso le ha dado para ganar la Liga en su país en la pasada edición, no obstante a que no ha encontrado solución a su falta de gol desde que el Gran Cristiano Ronaldo se marchó de la casa blanca. Este año las ilusiones y el optimismo de su técnico Francés anteponen una temporada con muchas dudas pero que como siempre sabe sacar fruto de ser uno de los grandes de Europa.

Otro grande de España el Atlético Madrid con su queridisimo técnico argentino Simeone, tuvo un decepcionante encuentro en el mes de Agosto cuando después de eliminar al Liverpool en Anfield, fue derrotado en los cuartos de final ante un equipo que se suponía inferior como es el RB Leipzig. Por supuesto para este año las ilusiones de Simeone, su equipo y los hinchas colchoneros están puestas en el goleador que llega a sus filas como es Luis Suárez y el objetivo es, un año más, alcanzar llegar a una final que no juega desde hace cuatro años. El Atlético Madrid es un equipo muy sólido, rocoso, ha fichado ahora el hombre gol, lo que para muchos ha sido lo que le faltaba para poder ir a por todas.

Uno de los equipos que llega muy sólido y con mucha fuerza es el equipo Español del Sevilla, ante el gran Bayern de Alemania en la Supercopa de Europa, demostró que puede estar en cualquier competición en el mundo y ante absolutamente cualquier equipo, en el estadio del Barcelona el Camp Nou hace un par de semanas, repitió nuevamente el que los ojos del mundo del fútbol estuviesen clavados en los Andaluces, lo hizo de nuevo, su técnico Lopetegui ha formado un super equipazo para entrar en cualquier competición sin importar el Rival, llegan con mucha humildad pero con el corazón lleno de deseo de luchar por la Orejona, después de obtener otro título más en la Europa League la campaña pasada, los hispalenses tiene la firme convicción de querer plantar cara a los mejores del continente y llegar muy, muy lejos.

De los equipos Italianos que se encuentran en el Top del Fútbol mundial está la Juventus de Ronaldo, siempre con la obsesión de la Champions y por ello fue el fichaje de uno de los jugadores de fútbol más grande del planeta Cristiano, el rey de la competición, hasta hoy el Portugués no ha logrado conseguir que el equipo Italiano de Turín termine con una maldición que lleva sobre sus espaldas, en una competición que han ganado dos veces pero que ha perdido en siete finales. Este año llega con su nuevo técnico que ha despertado mucho entusiasmo entre los Italianos Andrea Pirlo.

Otro Italiano el Inter de Milán, el último campeón de Italia en la Champions del año 2010, quien se presenta para esta ño con un muy interesante proyecto que por supuesto apunta muy alto. Ha mantenido a Lautaro, que forma una dupla atacante letal junto a Lukaku, ha incorporado a Achraf y Arturo Vidal y, con nombres como Eriksen, Perisic, Alexis Sánchez, Skrinniar o De Vrij promete dar mucha guerra tanto al Real Madrid en su grupo como a los grandes de Europa.