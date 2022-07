Biden Cierra la cumbre de la OTAN con una advertencia a Putin, si ataca a uno nos ataca a todos.

El mundo ha cambiado y la OTAN cambia con él, afirma el Presidente de la USA

El Presidente de los Estados Unidos Joe Biden dice que las expectativas para la Cumbre de la Otan en Madrid están cumplidas, ha resultado ser un refuerzo para la Alianza Atlántica. Antes de la guerra le dije a Putin que si invadía Ucrania se encontraría con una OTAN más unida y más fuerte y esta cumbre muestra esa unidad, fueron las palabras del Presidente al empezar su discurso de despedida, El mundo ha cambiado, y la OTAN ha cambiado con él y recordando también el desafío que representa China, hasta ahora principal rival de Washington en términos estratégicos. La defensa de la OTAN es irrenunciable y si atacan a uno, nos atacan a todos, confirmo Biden, expresó a modo de aviso a Putin y añadió, el artículo 5 del Tratado de Washington, referente a la defensa mutua es sagrado. Biden defendió el aumento de tropas desplegadas por parte de los aliados, nos tenemos que adaptar al mundo que tenemos hoy, Estados Unidos y el mundo están con Ucrania, Putin trató de debilitar a la OTAN y ha conseguido justo lo contrario quiso la finlandización de la Alianza, y ha conseguido la otanización de Finlandia a Suecia la veo totalmente dentro, de la misma manera Biden, responsabilizó a Rusia de la crisis mundial que ahora se vive, El alto precio del gas es culpa de Rusia. Rusia, Rusia y Rusia, repitió varias veces el Presidente, que usó la misma fórmula para referirse a la inseguridad alimentaria, se mantendrá el apoyo a Ucrania el tiempo que sea necesario, esta cumbre muestra que nos unimos ante los desafíos, Moscú no ha logrado debilitarnos ni dividirnos.

La comparecencia en rueda de prensa del presidente Biden, multitudinaria y con muchos controles tuvo también espacio para China, Es el principal rival a nivel de hegemonía de Estados Unidos, y eso en la Casa Blanca lo tienen muy presente, sobre todo si se aborda el acercamiento que está habiendo entre Pekín y Moscú en asuntos decisivos. El concepto estratégico de Madrid, de hecho, menciona por primera vez al gigante asiático, que ya ha mostrado su disconformidad con los planes de la Alianza, el Gobierno de Xi Jinping se opone firmemente al nuevo documento, que considera repleto de sesgo ideológico y de valoraciones propias de la Guerra Fría, y denunció que ataca y difama maliciosamente a China.

El Presidente Biden anunció que va a pedir a los países del golfo Pérsico que aumenten la producción petrolera para bajar el precio del crudo, en particular a las naciones del Golfo en general, Estados Unidos ya ha dado orden de liberar un millón de barriles al día de las reservas estratégicas y subrayó que pedirá al Congreso que actúe para suspender temporalmente el impuesto sobre la gasolina, así como a los estados del país y terminó su rueda de prensa dando otro mensaje para el Kremlin: No sé cuándo acabará la guerra, pero no acabará con una victoria de Rusia sobre Ucrania, el Kremlin no tardó en responder a los anuncios de la OTAN y el Presidente Putin aseguró que Rusia responderá de manera simétrica a los esfuerzos militares que la Alianza haga en Finlandia y Suecia, Moscú no tiene demasiadas objeciones sobre la entrada de los nórdicos en la organización. Ucrania es completamente diferente. Hicieron una Ucrania antirrusa, una herramienta para intentar desestabilizar de algún modo la propia Rusia. Empezaron a combatir la cultura rusa, la lengua rusa, empezaron a perseguir a la gente que se sentía parte del mundo ruso, fueron las palabras del presidente ruso.