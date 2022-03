Carlos Vives y Kamilo estrenan Baloncito Viejo

Se grabó en Miami viajando en el tiempo.

El video musical presenta un concepto ambientado en el siglo XIX con una historia de amor interpretada a través del fútbol, Carlitos Vives y Camilo en esta historia expresan la metáfora del amor a través del fútbol en donde utilizan el baloncito viejo como símbolo del amor y la importancia de jugarlo de forma responsable para no lastimar a la otra persona. Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, por dónde vienes te vas / Si vas a tirarme lejos, como un baloncito viejo / Entonces no juego más, dice un extracto de la canción. El partido de fútbol es una representación de lo que sucede en el amor, en donde a veces se gana y a veces se pierde, donde la lucha es incansable y se sueña con el momento de la victoria, estar con la persona que deseas.