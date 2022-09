Casemiro deja el Real Madrid

Su nuevo equipo es el Manchester United

En el Real Madrid ya no cuentan con el centrocampista brasileño Casemiro que deja la casa blanca por ir a Old Trafford a unirse a la plantilla del Manchester United, quienes han ofrecido una suma millonaria tanto en en su sueldo mensual como el dinero que paga por su fichaje y un contrato a 4 años, ahora la plantilla del Real Madrid estaría formada por 23 jugadores, incluyendo a Courtois y Lunin, que con plena seguridad más jugadores se unirán a la decisión de Casemiro de abandonar a el equipo Merengue, como es el caso de Odriozola quien tiene la luz de salida, al igual que Asensio y Mariano, jugadores que tienen ya un pie fuera del club.

Se asegura dentro del club que no fichan a nadie esta temporada, aunque se hace muy complicado de mantener esto, en caso de que se vayan todos los jugadores con los que no se cuenta, lo que si se tiene claro es que no van a fichar por fichar, lo que complica bastante aquello de que llegue un delantero centro como refuerzo en los próximos días, ahora bien las directivas del club dicen que no van a hipotecar el futuro del club con un jugador que dentro de poco puede ser una pesada carga, en lo que va de verano ningún futbolista les ha convencía como para convertirse en el suplente de Benzema, es por ello que han tomado la decisión de no reforzar, la sorprendente baja de Casemiro no ha encendido por el momento las alarmas en el club. El Real Madrid dice que el mercado de invierno está más cerca que nunca en esta temporada y claro con el parón obligado pues en poco más de dos meses debido a la competición de la Copa del Mundo, ademas el Real Madrid confían en que en el mes de enero los tres brasileños pueden tener en su poder el pasaporte comunitario, Vinícius, Militão y Rodrygo ya han superado todos los exámenes y pruebas exigidas para tener la doble nacionalidad, todo hace indicar que en enero alguno de ellos, si no son los tres, dejarán de ocupar plaza de extracomunitario, circunstancia que está condicionando mucho el posible mercado de verano.