Djokovic no jugará el US Open

El gobierno de Estados Unidos solicita pauta de vacunación completa a aquellos que quieran entrar en el país.

El Serbio Novak Djokovic no podrá disputar el US Open, porque no tiene la pauta de vacunación completa contra el COVID-19 y de acuerdo a sus repetidas ocasiones en que ha manifestado la negativa por vacunarse, los organizadores del torneo estadounidense han incidido de nuevo en que se respetará las reglas impuesta por las autoridades Americanas, sobre el protocolo que se tiene en contra de la COVID, las leyes de los Estados Unidos obligan a todos sus ciudadanos y a todas las personas que quieran entrar en el país, a tener la pauta completa y el Serbio no la tiene, por lo que se negara la entrada a los Estados Unidos de Novac Djokovic quien ha ganado tres veces el torneo y que aparece inscrito entre los inscritos del último Grand Slam del año, los organizadores del torneo especificaron que no tienen una normativa propia sobre el covid y, en ese sentido, respetan la ley gubernamental.