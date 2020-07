El Real Madrid confirma su liderato ante el mallorca.

James habla de su situación en el Real Madrid y porque no juega.

Con la victoria por 2-0 del Real Madrid ante el Mallorca, recupera el primer lugar de la tabla en la Liga Española de fútbol, el planteamiento ofensivo del técnico del equipo blanco, salió de la mejor manera y suman los tres puntos. El golazo de Vinícius abrió la cuenta y le siguió el de Sergio Ramos de falta.

Por su parte el Colombiano James Rodríguez que permaneció en las graderías como suplente sin que se le diera minutos de juego por parte de Zinedine Zidane, después de mucho tiempo, habló de su situación en el Real Madrid, justo antes del encuentro con el Mallorca, el jugador de la selección Colombia expresó a medios de comunicación colombianos que no sabía por qué no era tenido en cuenta y expresó que el técnico del Real Madrid Zidane tenía sus hombres de confianza, estas declaraciones llegaron a la sala de prensa donde después del encuentro con el Mallorca, donde el Colombiano no tuvo minutos de juego y en comparecencia de Zidane, el Técnico francés no quiso entrar en polémicas cuando se le preguntó por las declaraciones de James Rodríguez; – No voy a explicar nada, soy el entrenador, estamos todos aquí y James es un jugador más. Quiere jugar como todos es normal, quiere jugar más, pero al final son decisiones y yo intento hacer las cosas como entrenador del Real Madrid, expresó el Francés.

La victoria del Real Madrid frente al Mallorca volvió a dejarle a la cabeza de la Liga española, con los mismos puntos del Barcelona, pero favorecido por los enfrentamientos directos.