España por primera vez un día sin muertos por Covid-19

Y se registra una disminución muy importante en Contagios.

En España el número de nuevos contagios por Coronavirus ha tocado mínimos y cero fallecidos desde que se inició la Pandemia, el último dato disponible expone 71 diagnósticos en el último día e importantes caídas en todos los indicadores, además, entre este lunes y el domingo pasado no se han registrado ninguna nueva muerte por lo que el número oficial de personas que han fallecido por coronavirus desde que comenzó la epidemia sigue siendo de 27.127.

Teóricamente, el día de ayer lunes sería la primera fecha en la que no se ha registrado nuevos fallecidos por Coronavirus, en lo que va de pandemia. Según han explicado las autoridades sanitarias de España, los datos conocidos de la epidemia van con una muy buena evolución y hace que nos mantengamos en una posición en la que podemos ir abriendo de una manera muy progresiva las medidas de restricción. No podemos bajar la guardia. Cualquiera de estos brotes que, por la razón que sea, no se identifican y que pueden implicar transmisiones consecutivas fuera de los territorios afectados podrían suponer de nuevo un incremento masivo de casos sin detectar el origen que nos pondría de nuevo en una situación muy peligrosa, explican las autoridades sanitarias.