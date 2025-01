Mujeres las reinas del Narcotráfico

Cada vez son más mujeres las involucradas en delitos de Narcotráfico

El negocio del Narcotráfico ahora es comandado por mujeres, un mercado que estábamos acostumbrados a que fueran renombrados grandes capos, a los cuales el sexo femenino ha ido desplazando, convirtiendo a las reinas del narco cada vez en más crueles y con modus operandi, tan coercitivo como el de los hombres, las llamadas reinas del Narco, cada vez con más poder, han adoptado extorsión, violencia o tortura, con diferencias de género que no se reflejan en la cima del cártel, no obstante a tenerlo más difícil en obtener un lugar en la cima y labrarse su propio hueco, deben ganarse el respeto de los hombres, desafiando los roles tradicionales, lo que hace que por supuesto sean mas crueles con métodos mucho mas fuertes y peligrosos.

Estas líderes del mundo del mercado de la Droga, ya se encuentran en muchos lugares del mundo, un vivo ejemplo de ello es España, el pasado día lunes, la Colombiana María Teresa muy conocida en el mercado Narco como La Modelo, ha sido condenada en la ciudad de Málaga tras haberse consagrado como la reina de la cocaína de la Costa del Sol en España, lleva 20 años vinculada al mundo del Narcotráfico, aficionada al Crossfit, vivía en un chalet de Superlujo y paseaba por las tiendas más exclusivas y lujosas de la Costa del Sol, lleva dos años internada en la cárcel de Alhaurín de la Torre y el dia de ayer fue condenada a cinco años de prisión junto a otros nueve acusados por ser cabecilla de una de las mayores organizaciones de red de droga de españa, con un delito contra la salud pública y pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, lideró el narcotráfico a finales de los años 90 en Galicia, con delitos que abarcan el tráfico, blanqueo, extorsión u organización criminal.

La Modelo vivía en uno de las mejores residencias de Marbella, allí las autoridades la detuvieron en el año 2022, llegando la autoridad por sorpresa a las seis de la mañana a su chalé, la villa Elaumar, ubicada en la urbanización Valdeolletas, vivienda que está valorada en tres millones de euros, con 3.000 metros cuadrados, dos piscinas, una fuente, una pista de tenis, un extenso jardín y hasta un jacuzzi de mármol en la suite principal de la casa. La modelo contaba también con entrenador personal, asistente y era muy aficionada al ejercicio físico, era muy común verla entre las tiendas más lujosas de la localidad, se paseaba como una empresaria más o como parte de la alta sociedad de Marbella, se alojaba en los hoteles más caros de Madrid y Barcelona y acudía a los restaurantes y fiestas más lujosas, para no levantar sospechas, su móvil estaba encriptado y cambiaba de coche de alquiler cada poco tiempo como medida de seguridad.

La Modelo nunca tuvo actividad laboral legal en España, nació en la ciudad de Bucaramanga departamento de Santander Colombia en el año 1973, se cree que llegó a España a finales de los años 90, junto a su esposo el narcotraficante Francés Michel Curtet, con el que tiene tres hijos. Michel había estado investigado en la macrocausa de blanqueo de capitales Ballena Blanca y residía junto a su mujer en la lujosa villa de Marbella hasta el año 2005 cuando fue detenido en Portugal con un envío de 6.100 kilos de Cocaína y donde La Modelo logró salir indemne de esa causa. La modelo volvió a casarse, su segundo marido, Mathias, un alemán que también fue detenido en el año 2015 en Dinamarca luego de introducir 200 kilos de cocaína. Nuevamente La Modelo volvió a salir airosa de esta situación, aunque los investigadores sostienen que siguió manteniendo los contactos y la relación con ambas parejas, según las autoridades, ella proporcionaba los contactos de Colombia y ellos los contactos europeos, cuando su primer marido salió de la cárcel, los investigadores observaron varias veces su entrada y salida en la villa marbellí.

Un estudio muy detallado de International Crisis Group sobre la criminalidad y el Narcotráfico en países como México, demuestran que cada vez hay más mujeres que se unen a este tipo de organizaciones, al igual que los hombres, cuanto más alto asciende una mujer en los rangos, más preparada debe estar para torturar, asesinar e infligir otras formas de violencia, la Criminología tiende a demostrar que las mujeres delinquen menos que los hombres y utilizan técnicas menos agresivas, pero el mundo del narcotráfico es otra cosa, la participación femenina en el crimen organizado no es excepcional, y ya no se presenta solo en labores menores o posiciones subordinadas, se encuentran muchos ejemplos de liderazgos femeninos que imparten el mismo respeto y temor que cualquier gran capo. El estudio del Observatorio Colombiano de crimen Organizado, detectó que el uso de la violencia por parte de las jefas contradice el precepto estereotipado de compasión femenina, por supuesto no existe regla exacta, algunas de ellas prefieren centrarse en aspectos financieros y logísticos, aunque, evidentemente, la violencia siempre subyace al narco. Enedina Arellano, conocida como La Narcomami y hermana de los fundadores del Cártel de Tijuana en México, es famosa por haber transformado la organización en una empresa más sofisticada, perfeccionando operaciones financieras y de lavado de dinero, La Narcomami, promovía la siembra del terror psicológico y prefería no mancharse las manos, pero también ordenó torturas y asesinatos. Otra muestra de violencia más contenida si lo comparamos con los jefes de los carteles, es el de La Reina del Sur, Marllory Chacón, quien se caracterizaba por el uso de tácticas estratégicas y habilidades intelectuales para afianzar su poder.

Hoy día las llamadas reinas del Narco han adoptado métodos tan o más crueles que sus contrincantes masculinos un ejemplo notorio es el de Griselda Blanco, La Viuda Negra, que se alzó a codazos como jefa del tráfico de cocaína entre Colombia y EEUU en los años 70 y 80, a Griselda se le atribuyen múltiples homicidios y fue ella quien introdujo el concepto del sicario en moto, una táctica que facilitaba asesinatos rápidos y huidas inmediatas su apodo de Viuda Negra es por que siempre usaba técnicas de extrema brutalidad. Otro ejemplo my afianzado era la de La Güera Loca, su nombre es Yesenia Pacheco, quien pertenecía al cártel del Golfo, llegó a participar en los combates contra otros grupos rivales, como los temidos disidentes de los Zetas. Sus propios sicarios se sorprendían ante la crueldad que empleaba al asesinar a sus enemigos, los degollaba con sus propias manos, sin titubeos. Para Liliana Campos, alias La Madame, estaba especializada en la trata de personas, conocida por el empleo de métodos despiadados para mantener a raya a sus competidores.

El extremo de violencia y salvajismo parece no tener límites para las llamadas reinas del Narco, Herlinda Bobadilla, conocida como La Chinda, quien era líder del Clan Montes Bobadilla, ordenó ataques violentos contra las comunidades que no colaboraban con su grupo en Honduras. los informantes capturados eran ejecutados públicamente, o sometidos a torturas extremas como mensaje ejemplarizante para el resto de aliados o enemigos. Para Guadalupe Fernández Valencia, conocida como La Patrona, jefe miembro del Cártel de Sinaloa y socia de uno de los mayores capos del Narco, el Chapo Guzmán, era conocida por su brutalidad con los transportistas que no cumplían con los plazos o cantidades establecidas, ella promovía amputaciones o quemaduras para castigar a quienes traicionaban sus intereses.

Casi siempre y muy tradicionalmente, la mayoría de mujeres que han participado como transportistas y mulas en el negocio del Narcotráfico, o en tareas de apoyo logístico, han tenido una pobreza extrema, con falta de educación y responsabilidades como madres solteras, que por supuesto las colocaban en situaciones vulnerables, convirtiéndolas en objetivos fáciles para los reclutadores, según un informe sobre mujeres, narcos y violencia, más del 60% de presencia femenina en prisiones colombianas y mexicanas está relacionada con delitos de drogas, principalmente por posesión o transporte de pequeñas cantidades. Entre los años 2000 y 2020, el número de mujeres en prisión por estos delitos se duplicó en América Latina, muchas de ellas se involucran para salir de estados de exclusión social o violencia, y ven en la criminalidad un medio de autodefensa, la cultura predominante en algunas de las zonas más prolíficas del narcotráfico establece una construcción tradicional en los roles de género, las mujeres han participado en la jerarquía criminal, pero antes desempeñaban labores de menor relevancia, poco a poco las mujeres han ido rompiendo su particular techo de cristal, el descabezamiento de grupos criminales y su amplia diversificación han facilitado su inclusión, hasta conseguir rangos de mayor poderío. las conclusiones de muchos de los informes que se tienen alrededor del mundo del Narcotráfico y el crimen organizado, explican que las mujeres no son más compasivas, ni son menos violentas que los hombres, las grandes reinas del narco son igual de tiranas que ellos y muchas de ellas emplean la brutalidad para ganarse el respeto, llegando a ser más sanguinarias que los hombres por ello la crueldad de las narco desafía los roles de género