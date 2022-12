La Danza de Millones que mueve el mundial de fútbol de Qatar

Treinta y dos selecciones participan y cada una de ellas tiene Premio.

Todas los seleccionados de los distintos países participantes en el mundial de fútbol de Qatar, no solo tienen el honor y el prestigio que da el solo hecho de participar en el Mundial, sino que además el Mundial de fútbol brinda premios a cada uno de los participantes, dinero asegurado que entrega la FIFA, por supuesto además de diversas fuentes de ingreso como las derivados de sus patrocinadores de cada equipo. En su reporte la FIFA anunció en su día que para este mundial de Qatar, contaría con un presupuesto de US$ 1.696 millones para invertir, el organismo de fútbol mundial, 26% destina a premios para las selecciones nacionales, o lo que es lo mismo 440 millones, se reparten en cada una de las fases del torneo: grupos, octavos de final, cuartos, tercer y cuarto lugares, y la final de la Copa del Mundo.

La FIFA explicó que todas las selecciones que han estado en Qatar recibieron US$ 1,5 millones antes de la competición para cubrir gastos derivados de los preparativos y por el solo hecho de participar recibieron US$ 9 millones, es decir cada selección minimo tendra en sus arcas por jugar gane o pierda en Qatar US$10,5 millones.

Las selecciones que queden en Octavos de final es decir las 16 que pasan la primera etapa tienen como premio US$ 13 Millones; Las 8 selecciones que pasa a cuartos de final tienen como premio US$ 17 Millones; Para la selección que ocupe el Cuarto Lugar tiene como premio US$ 25 Millones; Para quien ocupe el tercer lugar tiene como premio US$ 27 Millones; Para el seleccionado que ocupe el segundo puesto su premio es de US$ 30 Millones y para el Campeón que ocupe el primer puesto en este mundial de Qatar, su premio es de US$ 42 Millones, El Mundial de Qatar tendrá 40 millones de Dólares más de lo que se entregó en el Mundial del año 2018 que fueron 400 millones y algo más de 80 millones en diferencia con los premios del mundial del año 2014 que fueron 358 millones de Dólares.