Primer día sin muertos por Covid-19 en New York

New York por primera vez desde el 12 de Marzo no registra muertes por Coronavirus.

New York en los Estados Unidos marcó ayer miércoles un importante punto de inflexión en su batalla contra la pandemia al no registrar nuevas muertes por Covid-19, según los datos de la alcaldía de New York que han sido divulgadas el día de hoy. Las autoridades de la ciudad manifestaron que ante desafíos extraordinarios, los neoyorquinos han hecho todo lo posible para mantenerse seguros durante la crisis y que con la esperanza en el horizonte se continuará haciendo todo lo posible para reabrir de manera segura sin perder de vista el progreso que se ha logrado.

El día de ayer miércoles se tuvo cero muertos por Coronavirus según los datos del Departamento de Salud de la ciudad, de los que se informa con un retraso de 24 horas y que en ocasiones varían respecto a las que ofrece cada día el gobernador del estado.

El número actual de fallecimientos por COVID-19 acumulado en la ciudad de New York es de 21.752 que incluye 16.992 muertes confirmadas y 4.760 probables. La primera muerte confirmada de coronavirus en New York ocurrió el 11 de marzo y el número de muertos alcanzó su pico más alto el 7 de Abril con 590 muertes según los registros publicados por la ciudad y las últimas cifras que se registran ofrece el inicio de la reapertura de la ciudad para el próximo lunes 8 de Junio en un proceso gradual en el que serán muy importantes los test masivos a los neoyorquinos.