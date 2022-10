Reino Unido sin visa para los Colombianos

Se elimina el trámite de visado de turista para los ciudadanos de Colombia

La Embajada Británica en Colombia, dio a conocer a través de un comunicado de prensa la decisión del Reino Unido de eliminar la visa de turista para nacionales en Colombia, medida que comenzará a regir a partir del día 9 de noviembre de este año 2022 y esta medida aplicará también para que los Colombianos puedan visitar Irlanda del Norte sin el respectivo visado de turista que se venía imponiendo a todo ciudadano Colombiano. Esta medida diplomática permitirá que cada vez más colombianos puedan visitar el Reino Unido, no obstante a ello los viajeros con nacionalidad Colombiana deberán cumplir los requisitos de poseer un pasaporte vigente para la totalidad de la estadía y tener el billete aéreo tanto de llegada como de salida, demostrando los medios económicos para poder subsistir y mantenerse el tiempo que permanezcan en el Reino Unido y por supuesto evidenciar que no se desea quedarse a vivir durante periodos prolongados a través de visitas frecuentes o sucesivas, ni que el Reino Unido será su hogar principal. Los turistas no podrán realizar ninguna clase de trabajo remunerado o no remunerado para una empresa local ni ser beneficiarios de fondos públicos, para estos casos se exigirá el visado para temas y cuestiones de trabajo, estudio o residencia permanente.

La medida de eliminación del visado de turista, aplica igualmente para realizar otras actividades como negocios, estudios con cursos de hasta 6 meses de duración, cursos recreativos de hasta 30 días y voluntariados de hasta 30 días con una organización benéfica registrada, se podrá para estos casos solicitar una estancia más prolongada en determinadas circunstancias como el recibimiento de un tratamiento médico, para los ciudadanos Colombianos que solicitaron una visa de visitante y que aún no han suministrado los datos biométricos, pueden retirar la solicitud y aplicar a la tarifa de reembolso desde el 18 de octubre. El anuncio de la supresión de la visa de turista por parte del Embajador Británico en Colombia George Hodgson además de darle la bienvenida a los turistas Colombianos que deseen visitar el reino Unido, ha ocasionado la búsqueda de tiquetes y planes de vuelo hacia el Reino Unido, para los próximos feriados de diciembre y enero, los billetes aéreos de vuelo directo se pueden encontrar en un precio que varía entre los 7 y los 10 millones de pesos.