Restricciones para Camiones en Bogotá.

29.000 vehículos afectados por las restricciones de contaminación ambiental.

Las restricciones de la circulación de más de 29.000 vehículos de carga en la ciudad de Bogotá, se empiezan a sentir en la economía de los propietarios de los camiones, que amenazó este martes con no ingresar a Bogotá, lo cual tampoco entraría carga en su mayoría, conformada por víveres y combustibles y que afectaría a otras capitales del país.

En la Alcaldía de Enrique Peñalosa se firmó el decreto 840 donde se establecieron zonas y horarios restringidos para los vehículos que tienen más de 20 años de vida y que según el actual secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán, producen el 43% del material particulado que se libera en la atmósfera de la Capital de Colombia.

Otro decreto expedido la semana pasada, el numero 047, estableció restricción en emergencia ambiental para los vehículos de más de 10 años de vida, con le agravante que esta de por medio el derecho al trabajo de este sector muy representativo en la economía de la ciudad de Bogotá.

No somos el enemigo. no pueden estigmatizarnos – fueron las palabras de el presidente de Colfecar Miguel Durán. quien calificó las medidas de la alcaldía de Bogotá como “inmediatistas” y que además no solucionan el problema de fondo, que es la contaminación.





El director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, José Rojas, aseguró que las restricciones tomadas por la administración distrital se veían venir ante la falta de resultados frente a la calidad del aire y que los transportadores estaban advertidos, considera que se debe aprovechar esta coyuntura para que en el POT se establezcan herramientas para ubicar las zonas de abastecimiento y distribución de materias primas en la ciudad de Bogotá.

En la discusión también salió a relucir la calidad del combustible que se distribuye en la ciudad. Los camioneros reconocen que si bien se han hecho esfuerzos, el diésel no es el mejor, por su parte Ecopetrol y los ministerios de Minas y Transporte afirman que se está entregando un combustible mejor de lo que establece la regulación que es menos de 25 partes por millón de azufre, un 50 por ciento más bajo que lo exigido.