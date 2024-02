El fichaje de Kylian Mbappe por el Real Madrid una auténtica Telenovela

El real Madrid ha intentado su fichaje en 5 ocasiones

El Real Madrid casa por donde pasan los mejores jugadores de fútbol del mundo deportivo, ha convertido en una telenovela el tener en sus filas al jugador que para una gran mayoría es en este momento es el mejor del mundo, y que desde hace años trata de gestar uno de los que sería de los fichajes más costosos, ahora se vuelve nuevamente a hablar y especular sobre la actualidad deportiva, ya que un medio de comunicación francés bastante creíble como es RMC Sport, quienes afirman que la superestrella francesa ya oficialmente le habría comunicado a Nasser Al Khelaifi su intención de abandonar a final de temporada de este año 2024, el pertenecer al PSG, esto hace sonar nuevamente que el fichaje de la casa blanca Española podría tener mucho más cerca a Mbappe. La telenovela Mbappe ha dado comienzo en el año 2012, cuando intermedio para ello el extécnico del Real Madrid Zinedine Zidane y Mbappe tan solo contaba con 13 años, llegó a Madrid a jugar un partido con los cadetes del Real Madrid, impresionó en aquella prueba y nació inmediatamente el interés del club blanco, a lo que los padres de Kylian lo rechazaron, mis padres querían que mi carrera deportiva comenzará en Francia y que pueda tener una educación francesa, tanto para el fútbol, como mi educación personal, Ir a España, aunque fuera con Zidane, es otro país, otra cultura… es lo que ha rememorado desde entonces el propio Mbappe.

En el año 2017 que por ese entonces pertenecía al equipo del Mónaco, salto a ser una estrella y promesa del fútbol, cuando en la Champions league, lideró a su equipo a las semifinales con sus seis goles en la fase eliminatoria, en ese momento el Real Madrid fue uno de los grandes interesados, y ofreció 180 millones de euros al club francés, que se quedarían en más de 210 millones tras impuestos, pero el propio Mbappe decidió ir a el PSG, que le garantiza un puesto de titular, mientras que el Real Madrid no vendió a jugadores como Benzema o Bale, para hacerle hueco a Mbappe, en el año 2021 nuevamente vuelve el Real Madrid a hacer ofrecimiento por el Francés, pues el contrato con el PSG estaba a punto de finalizar, el Madrid realizó hasta tres ofertas, de 160, 180 y 200 millones de euros respectivamente, aunque el club parisino ni siquiera respondió a este ofrecimiento. En el verano del año 2022 el club y la afición madridistas confiaban en que, una vez sin contrato, Mbappe vistiera de blanco, con meses de especulación, el francés finalmente renovó en mayo de ese mismo año su compromiso con el Paris Saint-Germain.

En el año 2023 nuevamente Florentino Pérez vuelve a la carga por tener a Kylian en su casa, la visión del Presidente del Real Madrid era que el Francés Mbappe debía vestir los colores del Real Madrid, esta vez desde una perspectiva menos agresiva, pero a pesar de varias tentativas y la preparación de una oferta de más de 100 millones de euros por parte del Real Madrid, el PSG no dio ninguna expectativa ni interés, amenazando incluso con sentar en la grada a Mbappe durante toda la temporada, el francés reafirmó su compromiso, aunque no ejerció la opción de extensión de su contrato hasta 2025, por lo que quedaría libre en verano del año 2024, ahora en este último capítulo de la telenovela, el PSG ya ha confirmado, a través de un comunicado no oficial, que el atacante galo Kylian Mbappe ha expresado al club que se va a marchar, y se espera que el propio jugador lo anuncie oficialmente.