El Mad Cool cumple 10 años

Su cumpleaños lo celebrará con un supercartel entre el 8 y el 11 de Julio del 2026

El festival que se celebra en la ciudad de Madrid el Mad Cool, presentó su programación para celebrar los 10 años de existencia en la Capital Española el próximo verano del 2026, entre el 8 y el 11 de Julio con un cartel donde figuran artistas de primera línea como Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde o Nick Cave entre otros. The Black Crowes, Moby, Pulp, The War On Drugs, Wolf Alice Pixies, Halsey, Teddy Swims o la surcoreana Jennie, que acaba de lanzar su debut en solitario, serán también parte de ese cartel que, a diferencia con los años anteriores, contará con una jornada más, que por cuarto año consecutivo será en el Iberdrola Music, con una redistribución de escenarios, con más amplitud en áreas de descanso, restauración y movilidad, además de más puntos de agua, baños y barras. La idea en cuanto a la programación, al aumentar la oferta a un día más, es tematizar las jornadas para hacer más coherentes en cuanto a gustos musicales y distribuirlas mejor en horarios.

El primer día, el miércoles 8 de julio, contará concretamente con Foo Fighters, Moby, The War On Drugs, Wolf Alice, The Last Dinner Party, The Warning o Jenny Beth, entre otros. El jueves 9 de julio, el más decisivamente pop, tendrá en su oferta a Florence + The Machine, Jennie, Lorde, Teddy Swims, Zara Larsson, Reneé Rapp, Charlie Puth, The Blaze en formato DJ set, CMAT y los españoles La Paloma, entre otros. El viernes 10 de julio la música la pondrán artistas como Twenty One Pilots, Kings of Leon, Pixies, Halsey, A Perfect Circle, Interpol, Sigrit, Holly Humberstone y por último, el sábado 11 de julio que será el cierre correrá a cargo del rock más alternativo, con Nick Cave & The Bad Seeds, Pulp, David Byrne, Kasabian, The Vaccines y Matt Berninger, vocalista de The National, pero también The Black Crowes, entre otros.