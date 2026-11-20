La agrupación socialista de Jesús i Patraix, en Valencia, ha difundido un tutorial que explica cómo seleccionar la papeleta del PSOE e introducirla en el sobre electoral. La publicación ha generado controversia por el idioma elegido y coincide con otros llamamientos al voto socialista dirigidos a ciudadanos de origen marroquí con nacionalidad española de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha incorporado un nuevo episodio de controversia política después de que una agrupación local del Partido Socialista difundiera un vídeo en árabe en el que se explica cómo votar a la candidatura encabezada por Pedro Sánchez.

El material ha sido elaborado por la Agrupació de Jesús i Patraix, perteneciente al PSPV-PSOE de Valencia, y muestra de manera visual los diferentes pasos que debe seguir un elector para introducir correctamente la papeleta socialista en el sobre correspondiente. Durante la grabación aparecen elementos identificativos de la formación, entre ellos el logotipo del partido y el lema en valenciano «Vota amb força».

La difusión del tutorial ha provocado comentarios y críticas en las redes sociales, especialmente por la decisión de utilizar el árabe para transmitir un mensaje electoral que solicita el respaldo a Pedro Sánchez. La iniciativa ha abierto un debate sobre la comunicación política dirigida a colectivos de diferentes procedencias y sobre los criterios que utilizan las formaciones para acercarse a determinados sectores del electorado.

Según la información publicada por La Bandera el 20 de noviembre, el vídeo procede de la citada agrupación socialista valenciana. No obstante, conviene diferenciar la iniciativa de esta organización local de una campaña institucional del PSOE a escala nacional: por el momento, la información disponible no acredita que la dirección federal haya diseñado o financiado específicamente el tutorial.

Un tutorial que muestra cómo introducir la papeleta socialista

El contenido de la grabación es fundamentalmente práctico. En lugar de limitarse a pedir el voto para el PSOE mediante un mensaje político convencional, el vídeo explica visualmente cómo debe realizarse el procedimiento de votación.

A lo largo de la secuencia se muestra la selección de la papeleta correspondiente a la candidatura socialista, su posterior doblado y su introducción en el sobre electoral. Las explicaciones se realizan mediante una locución en árabe, mientras los distintivos del PSPV-PSOE permanecen visibles durante la presentación.

La elección de este idioma es precisamente uno de los aspectos que más comentarios ha suscitado. Algunos usuarios consideran que se trata de una forma de facilitar la participación de ciudadanos de origen marroquí que tienen dificultades para seguir las instrucciones electorales en castellano. Otros cuestionan que una organización política utilice un idioma distinto de las lenguas oficiales para difundir instrucciones orientadas expresamente a conseguir votos para una candidatura concreta.

Desde una perspectiva estrictamente electoral, la utilización de otros idiomas en materiales informativos no implica por sí misma una irregularidad. La cuestión política se encuentra en el contenido del mensaje, su finalidad y la estrategia de comunicación que existe detrás de su difusión.

Por ahora, no se ha acreditado públicamente que el tutorial forme parte de una campaña coordinada con organizaciones o instituciones extranjeras, ni que haya existido financiación procedente de Marruecos.

Quién puede votar en las elecciones generales españolas

Uno de los aspectos que resulta necesario aclarar en medio de la controversia es quién tiene realmente derecho a participar en las elecciones generales en España.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), concretamente en su artículo 2, establece que el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad que no estén incursos en las causas legales de privación de este derecho. También establece como requisito indispensable figurar inscrito en el censo electoral vigente.

Esto significa que una persona de origen marroquí puede votar en unas elecciones generales españolas si ha adquirido la nacionalidad española, cumple los requisitos legales y figura correctamente inscrita en el censo.

Sin embargo, disponer únicamente de nacionalidad marroquí y residir legalmente en España no permite votar en las elecciones al Congreso y al Senado. El régimen de participación de ciudadanos extranjeros es diferente en determinados procesos municipales, en los que pueden existir derechos de sufragio para ciudadanos de otros países bajo las condiciones previstas legalmente.

Esta distinción es importante para evitar interpretaciones equivocadas sobre el alcance del vídeo. El material puede dirigirse a personas que utilizan habitualmente el árabe, pero eso no significa que cualquier ciudadano marroquí residente en España pueda participar en las elecciones generales.

El artículo 5 de la misma ley establece, además, que nadie puede ser obligado o coaccionado en el ejercicio del sufragio ni a revelar el sentido de su voto. La libertad individual del elector constituye, por tanto, uno de los principios fundamentales del sistema electoral español.

El vídeo llega después de otros mensajes de apoyo a Sánchez entre la comunidad marroquí

La polémica no se produce de manera aislada. Durante las últimas semanas se han difundido diferentes publicaciones en redes sociales en las que comunicadores y perfiles vinculados a comunidades de origen marroquí han expresado su respaldo al PSOE de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Una de las publicaciones que más repercusión ha tenido es la difundida por la página de Facebook News Marroquíes España, que solicitaba a la comunidad marroquí residente en nuestro país que votase al partido de Pedro Sánchez.

El asunto fue recogido por El Español el pasado 7 de octubre, que informó de la difusión del mensaje y de la actividad de esta página, que contaba entonces con alrededor de 117.000 seguidores.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre un llamamiento publicado por un perfil de redes sociales y una campaña organizada por una institución extranjera. La existencia de mensajes favorables al PSOE no demuestra por sí misma que el Gobierno de Marruecos esté interviniendo en las elecciones españolas.

De hecho, Newtral publicó el 13 de octubre una verificación sobre la supuesta campaña de Marruecos para pedir el voto a Pedro Sánchez. Según las comprobaciones realizadas por este medio, no encontró registros de que el Gobierno marroquí o alguna institución oficial del país hubiese promovido ese llamamiento.

La página News Marroquíes España también aseguró a Newtral que se trataba de un proyecto personal e independiente, sin vinculación con el Gobierno de Marruecos ni con partidos políticos y sin financiación pública.

Por tanto, aunque existen mensajes favorables al PSOE difundidos en determinados espacios de la comunidad marroquí, no resulta correcto atribuirlos automáticamente a una operación organizada por las autoridades del país vecino.

Los antecedentes de la agrupación valenciana vuelven a cobrar protagonismo

Otro de los elementos que ha acompañado a la difusión del vídeo es la antigua polémica relacionada con la venta de participaciones de la Lotería de Navidad por parte de la Agrupació de Jesús i Patraix.

Según publicó Las Provincias en 2020, la organización socialista habría comercializado participaciones con un recargo de un euro por cada dos euros jugados, una cantidad equivalente al 50 % del importe destinado a la participación.

La información señalaba que ese porcentaje superaba el límite del 20 % establecido para los donativos vinculados a este tipo de participaciones y que el asunto había sido puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria para su examen.

La controversia ha vuelto a aparecer en las informaciones publicadas estos días sobre el tutorial electoral, debido a que la misma agrupación figura como responsable de la elaboración del vídeo.

No obstante, es importante precisar que aquella polémica relacionada con la lotería y la actual difusión de material electoral son dos cuestiones diferentes. No existe, con los datos disponibles, una relación acreditada entre ambas actuaciones.

Tampoco debe presentarse aquella controversia como una condena por robo, ya que las informaciones consultadas no acreditan una sentencia judicial firme que permita realizar esa afirmación.

La estrategia electoral del PSOE también se traslada a las redes sociales

La difusión de este tutorial se enmarca en una campaña en la que los partidos políticos están utilizando cada vez más las redes sociales para llegar a públicos concretos.

El PSOE, al igual que otras formaciones, combina los actos tradicionales, las intervenciones de sus candidatos y los mensajes difundidos a través de plataformas digitales para ampliar el alcance de sus propuestas.

En Valencia, la candidata socialista al Congreso, Pilar Bernabé, también ha participado en actos dirigidos a colectivos de origen migrante. El pasado 17 de noviembre intervino en un encuentro organizado bajo el lema «Nuestra voz y nuestro voto cuentan. Frente a la morofobia y el racismo», celebrado en Quart de Poblet.

Según informó La Vanguardia, durante el encuentro Bernabé defendió la participación electoral y pidió el apoyo a Pedro Sánchez de cara a los comicios. La dirigente socialista hizo referencia, además, a las medidas de regularización impulsadas por el Ejecutivo y a su impacto sobre personas residentes en la Comunidad Valenciana.

El acto también generó reacciones políticas. Santiago Abascal criticó las declaraciones de la candidata socialista y cuestionó la estrategia electoral del Gobierno en relación con el electorado de origen migrante.

De esta manera, el vídeo en árabe se incorpora a una discusión política más amplia sobre la captación del voto, la inmigración, la nacionalidad y la participación de los ciudadanos con diferentes orígenes en la vida democrática española.

Un debate político que continuará hasta el 29 de noviembre

La controversia demuestra hasta qué punto la comunicación electoral puede convertirse en un asunto de confrontación entre partidos, especialmente cuando se dirige a colectivos concretos de la población.

Para sus defensores, explicar el procedimiento de votación en diferentes idiomas puede contribuir a eliminar barreras lingüísticas y facilitar que los ciudadanos ejerzan un derecho que ya tienen reconocido. Para sus críticos, la utilización de un tutorial en árabe que muestra expresamente cómo votar al PSOE constituye una iniciativa electoral que merece explicaciones sobre su alcance y sus destinatarios.

En cualquier caso, la difusión de este contenido no permite concluir que exista una intervención del Gobierno marroquí en el proceso electoral español, ni que los ciudadanos de origen extranjero puedan votar sin cumplir los requisitos establecidos en la legislación.

La cuestión de fondo será comprobar si el PSOE ofrece explicaciones sobre el origen, la financiación y el alcance de esta iniciativa de su agrupación valenciana, así como conocer si el vídeo forma parte de una estrategia más amplia de comunicación electoral.

Mientras tanto, el tutorial continúa alimentando el debate político en plena recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, con la inmigración, la nacionalidad y la movilización de nuevos sectores del electorado entre los asuntos que centran la confrontación entre las principales formaciones políticas.

Fuentes consultadas para contrastar la noticia:

El Español: información sobre los mensajes de apoyo al PSOE difundidos por perfiles vinculados a la comunidad marroquí. EL ESPAÑOL

información sobre los mensajes de apoyo al PSOE difundidos por perfiles vinculados a la comunidad marroquí. EL ESPAÑOL Newtral: verificación sobre la supuesta campaña del Gobierno de Marruecos. Especialmente importante para no publicar como hecho una acusación que no está demostrada. Newtral

verificación sobre la supuesta campaña del Gobierno de Marruecos. Especialmente importante para no publicar como hecho una acusación que no está demostrada. Newtral BOE: Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, artículos 2 y 5. Boletín Oficial del Estado

Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, artículos 2 y 5. Boletín Oficial del Estado La Vanguardia: información sobre Pilar Bernabé, el encuentro con representantes de la comunidad marroquí y las reacciones políticas. La Vanguardia

información sobre Pilar Bernabé, el encuentro con representantes de la comunidad marroquí y las reacciones políticas. La Vanguardia Las Provincias: antecedente de la controversia sobre las participaciones de lotería de Navidad, recogido también por las informaciones posteriores de La Bandera.

antecedente de la controversia sobre las participaciones de lotería de Navidad, recogido también por las informaciones posteriores de La Bandera. EFE: declaraciones de Pilar Bernabé sobre el voto de ciudadanos migrantes con derecho a sufragio. reutersconnect.com