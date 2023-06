El Titan implosionó desde el pasado Domingo

La marina de los Estados Unidos detectó y comunicó la implosión

La Marina de los Estados Unidos detectó el pasado domingo el sonido de una implosión submarina que probablemente fuera la del sumergible Titán, ya que coincidió con la inmersión realizada del Titán, funcionarios del servicio de la Marina han confirmado esta información a varios medios de comunicación de los Estados Unidos, una vez se realizó la rueda de prensa de la Guardia Costera de los EEUU y el informe de la empresa OceanGate en el que comunicaron que el sumergible había sufrido una implosión catastrófica, con lo que se ha dado por muertos a los pasajeros que iban a bordo del navío, el Capitán de Fragata Francisco López Angosto, jefe de órdenes del centro de buceo de la Armada y de la delegación española de salvamento de submarinos ante la OTAN, cree que la implosión ocurrida en el Atlántico Norte con cinco personas en su interior, pudo deberse a un fallo estructural del batiscafo que provocó la muerte de quienes iban a bordo por aplastamiento instantáneo en menos de un segundo, en una implosión que ha comparado con coger una lata de cerveza vacía y con la mano estrujarla.

Las cinco personas cuatro turistas y un tripulante quien era el encargado de pilotear la nave que era propiedad de la empresa Oceangate Expeditions, han perdido la vida después de que el submarino en el que viajaban para visitar los restos hundidos del Titanic, implosiona a gran profundidad, los cuatro turistas personas muy acaudaladas económicamente ya que para tener un billete de visita a los restos del Titanic tienen un valor de 250.000 dólares, Hamish Harding multimillonario, director ejecutivo de Action Aviation con sede en Dubai, era uno de los viajeros del Titán, quien días antes emocionado compartió en redes sociales su participación en la expedición de visitar el Titanic, estoy orgulloso de anunciar finalmente que me uní a Oceangate Expeditions para su misión RMS Titanic, Debido al peor invierno en Terranova en 40 años, esta misión probablemente sea la primera y única misión tripulada al Titanic en este año 2023, se acaba de abrir una ventana meteorológica y vamos a intentar bucear mañana, publicó Harding el pasado sábado en su cuenta de Facebook, Harding tenía 58 años con pasión por los deportes extremos y la aventura, tenía tres récord Guinness entre ellos la circunnavegación más rápida de la Tierra a través de los polos Norte y Sur en un jet privado y había participado en expediciones al Polo Sur o a la Fosa de las Marianas, viajó el año pasado al espacio a bordo del cohete New Shepard de la compañía de Jeff Bezos.

Otro de los multimillonarios viajeros de la expedición a bordo del submarino Titán era Shahzada Dawood, uno de los hombres más ricos de Pakistán, tenía 48 años y residente en el Reino Unido, vicepresidente de Engro Corporation, empresa que fabrica fertilizantes, alimentos y energía, dueño de la empresa Dawood Hércules Corporation, especializada en productos químicos, junto a él viajaba su hijo Sulaiman Dawood, de 19 años de edad. El cuarto tripulante era el explorador francés Paul-Henri Nargeolet, de 73 años y especialista en inmersiones a gran profundidad. Nargeolet había dedicado parte de su vida a investigar el naufragio del Titanic y había participado en numerosas expediciones submarinas, en una entrevista en el año 2019 advertía, de los riesgos de este tipo de expediciones, Cuando estás en aguas muy profundas, estás muerto antes de darte cuenta de que algo anda mal, así que simplemente no es un problema. El quinto pasajero era Stockton Rush, el director ejecutivo de la empresa organizadora de este tipo de expediciones, Oceangate Expeditions, y encargado de pilotar el submarino.

Luego del gran movimiento especializado de más de 96 horas desde que desapareciera el Titan en aguas del Atlántico, se confirmó la muerte de los 5 ocupantes del Titán, así como el haber encontrado varias partes del submarino, Lamentamos la pérdida de vidas, son las palabras que ha confirmado Oceangate, empresa responsable del viaje, este fatal desenlace se debe a una pérdida catastrófica de la cámara de presión, ha agregado John Mauger, comandante del Primer Distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos, los operativos de rescate encontraron el marco de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible, según ha indicado Richard Garriott, presidente del Club de Exploradores, las piezas han sido descubiertas aproximadamente a 500 metros de la proa del trasatlántico hundido en 1912 por el vehículo operado de forma remota (ROV) Odysseus 6k, el hallazgo ha tenido lugar poco más de una hora después de que la Guardia Costera estadounidense anunciara que se había encontrado un campo de escombros en la zona donde había naufragado el Titanic, respecto a los restos encontrados, Paul Henken, experto submarinista, ha afirmado que los rescatistas han encontrado cinco piezas principales de escombros, un trozo de la cámara presurizada, lo que indicaba que hubo un evento catastrófico, se localizó otro campo de escombros más pequeño, donde se avistó otro extremo de la misma cámara, lo que comprendía el total de la pieza.

Los pasajeros no habrán tenido ni idea de lo que estaba pasando, ha comentado Mearns para Sky News de Reino Unido, la muerte habría sido instantánea, ha aseverado en la misma línea Dale Mole, ex médico de la Marina de los EEUU. Respecto a los cuerpos de las víctimas, la Guardia Costera ha explicado que es posible que no se recuperen debido al complicado lugar donde se han encontrado los escombros, las autoridades han confirmado que continuarán con la búsqueda para tratar de encontrar los cuerpos de los cinco pasajeros, los escombros encontrados se corresponden con una implosión catastrófica de la embarcación, por lo que continuaremos trabajando y buscando allí abajo, aunque no se puede concluir si se podrán encontrar los cuerpos, ha reconocido Mauger.