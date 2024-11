Estados Unidos vota hoy en unas elecciones con empate técnico.

Será clave la participación de las minorías en siete estados.

Todo está preparado en los colegios electorales de los Estados Unidos de Norteamérica, para que millones de votantes se acercan a ejercer su derecho al voto, en unas elecciones marcadas por el empate técnico que arrojan las encuestas y que auguran un recuento con mucha incertidumbre. Más de 240 millones de personas, de las cuales ya han votado de manera adelantada 75 millones, decidirán hoy quién ocupará los próximos cuatro años la casa blanca de Washington, hoy los ciudadanos estadounidense eligen en sus estados a electores que serán después los encargados de escoger a la jefe del Estado junto con sus vicepresidentes, que en el caso de Harris será el gobernador Tim Walz y en el de Trump el senador J. D. Vance. Para que un candidato pueda ganar necesita llegar a la mayoría de 270 votos de un total de 538, el sistema estadounidense es conocido como winner takes it all, que significa que el candidato que gane en un estado se lleva todos los asientos en juego en ese territorio, independientemente de que la victoria sea por un único voto. A excepción de los territorios de Nebraska y Maine.

Se vota en los 50 estados que componen los Estados Unidos, en la mayoría de los sondeos y encuestas realizadas, arrojan un resultado bastante claro, hay siete estados llamados Swing states o estados bisagra que son conocidos por este nombre, al no tener históricamente una tendencia clara de voto y donde tanto los republicanos como los demócratas pueden ser ganadores, estos estados pueden cambiar de una elección a otra y en las de hoy los territorios clave serán Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada, de estos Estados hay uno en el que la victoria se ha convertido prácticamente en necesaria para seguir teniendo aspiraciones de ganar las elecciones y es el estado de Pensilvania, que más votos electorales reparte, con un tal de 19. Si no hay sorpresas, con que uno de los candidatos consiga Pensilvania y otros estados bisagra en los que apoyarse el resultado estará casi decidido, para el caso del Partido Demócrata podrían ser lugares como Michigan y Wisconsin, mientras que el lado republicano se podrá apoyar en Georgia y Carolina del Norte.

El camino hacia la casa blanca, empezó hace un poco más de un año cuando las primarias republicanas y demócratas siguieron el guión establecido, aprobando la candidatura de Trump y Biden respectivamente, con un atenuante que fue el debate televisivo entre estos dos candidatos, la imagen mostrada por el actual presidente Biden, con muchos titubeos y olvidos en directo en aquel debate, pusieron en alerta a los Demócratas, las dudas sobre las capacidades físicas y mentales que han sobrevolado toda la legislatura de Biden, pasaron de ser un meme de redes sociales a una cuestión que dividía a sus seguidores, varias semanas de presiones en el seno del partido y la pérdida de donantes, finalmente renunció a ser el candidato en favor de su Vicepresidenta, con la llegada de kamala Harris insufló de mucho optimismo al votante demócrata y consiguió dar la vuelta a las encuestas del momento, la campaña se le ha hecho larga a Harris y el día de las elecciones llega con un Donald Trump en claro ascenso, aunque la candidata demócrata continúa por delante en algunas encuestas a nivel nacional, Trump se ha colocado por delante en cinco de los siete estados bisagra, incluido Pensilvania.

El margen de error que arroja cualquier encuesta hace que la diferencia entre ambos candidatos se considere por los analistas como un empate técnico, por ello será clave el nivel de participación en las elecciones, así como cualquier tema que puede influir en que una comunidad decida votar o no a un candidato, por ejemplo el atraer a los árabes de Michigan como hizo Harris este domingo hablando sobre el conflicto en Gaza, hasta movilizar a los afroamericanos de Georgia o los latinos de Arizona, Nevada o Pensilvania. Veremos esta madrugada de Miércoles el comienzo de los resultados con la posibilidad de que no se sepa quién será el ganador de manera inmediata, ya que lo ajustado del los resultados podría demorar días o semanas para la decisión final, por supuesto con la posibilidad de que se solicite un recuento en un estado al no estar de acuerdo con el resultado. Pase lo que pase este martes no será hasta enero cuando un nuevo inquilino se sentará en el Despacho de la Casa Blanca, sea kamala Harris quien podría ser la primera Presidenta de los Estados Unidos, nacida en el año 1964 en Oakland – California con raíces Afroamericanas o Donald Trump el Magnate que se exhibe como un Self-Made de Man que alardea de cultura del esfuerzo y de construir un imperio multimillonario, nacido en el año 1946 en el barrio Neoyorquino de Queens, heredero de un imperio que recibió más de 450 millones de dólares y que hoy en dia posee un patrimonio neto según la revista Forbes, de más de 2.500 millones de dólares. Sea quien sea el nuevo mandatario tendrá que tener un trabajo muy marcado inevitablemente con una sociedad polarizada y un mundo que mirará con escepticismo sus primeros pasos.