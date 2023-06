Francis Suárez, el Cubanoamericano que va a por la Casa Blanca

El primer candidato de origen Latino, medirá fuerzas con Donald Trump y Ron DeSantis

Francis Suárez Abogado y político Norteamericano, alcalde de MIami elegido el 7 de Noviembre del año 2017, con el 86% de los votos y reelegido el 2 de Noviembre del 2021 con un 78% de los votos, nació el 6 de Octubre del año 1977 en la ciudad de Miami, estado de la Florida, casado hace 15 años con Gloria Font nacida en Zaragoza, España y cuyo enlace tiene dos hijos, Andrew Xavier y Gloriana Pilar, se convierte en el primer candidato hispano a la casa blanca con raíces latinas, sus padres son cubanos, es uno de los candidatos a las primarias republicanas y medirá fuerzas con sus rivales más opcionados, el expresidente Donald Trump y el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, es un hombre de familia que casi siempre posa con sus dos hijos y su esposa, una empresaria de 43 años, que estudió administración de hoteles en la Florida International University, la suele presentar como su arma secreta y la coloca en el centro de su vida, abandonó la carrera hacia la alcaldía de Miami en el año 2013 porque ella su esposa estaba embarazada de su primer hijo, la prensa dice que no quiso estresarla con la campaña ya que habían tenido problemas de fertilidad.

Su estilo según los entendidos en la política Estadounidense, le atribuye un estilo Kennedy por su buena apariencia, perspectivas de un futuro político brillante y conexiones con una familia política comprometida con el servicio público, su padre, Xavier Suárez, también fue alcalde de Miami en las décadas de 1980 y 1990, aunque su última victoria en 1997 fue anulada luego de una investigación por fraude electoral, fue uno de los regidores más queridos que ha tenido Miami, muy amigo de los expresidentes George Bush y Ronald Reagan.

Francis Suárez se ha convertido en el primer candidato de origen latinoamericano que busca la presidencia de los Estados Unidos, le etiqueta como el candidato cubano americano, aunque nació en Miami y lo más cerca que ha estado de Cuba es el café Versailles, ícono del exilio cubano en la ciudad de Miami, además de sus raíces cubanas, en estos días también se habla de los orígenes ovetenses del político que ha visitado España en al menos dos ocasiones, en sus primeras visitas siendo un niño de 9 años, en 1987, en compañía de sus padres a un viaje a Asturias para visitar a sus tíos maternos, lo reseña el periódico La Nueva España, otra de las visitas a España ya tenía las credenciales de alcalde de Miami y estuvo en Zaragoza para firmar un acuerdo de cooperación cultural, se dice que Suárez siente apego por la capital aragonesa porque su esposa nació en Zaragoza y fue bautizada en El Pilar, la prensa estadounidense destaca el papel de la madre del candidato, Rita Suárez quien es una inmigrante cubana que llegó a Miami en el año 1961 a la edad de siete años, los cubanos que llegaron en los años sesenta llamados los Marielitas, sólo podían traer tres pares de calzoncillos, dos pares de calcetines, una camisa y un par de pantalones.

La tecnología, la innovación y el emprendimiento son los pilares de sus campañas, ha promovido industrias como las criptomonedas y la inteligencia artificial, en el año 2021 se convirtió en el primer político estadounidense en aceptar su salario en criptomonedas. ha dicho que quiere hacer de Miami el nuevo Silicon Valley e incluso invitó a Elon Musk a trasladar la sede de Twitter a la ciudad. El cambio climático también ha sido una de sus banderas, en febrero del año 2019 escribió un artículo en The New York Times con el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki moon, acerca de cómo Miami se defiende de los efectos del cambio climático, aunque es consciente de que tiene mucho camino por recorrer, quiere acercarse a los favoritos dentro de su estado por ser el candidato aspirante a la casa blanca, Ron DeSantis y Donald Trump.