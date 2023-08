Fuego político en Colombia se convierte en un tsunami

El hijo del Presidente de Colombia revela conexión de narcos con su Padre

Gustavo Petro presidente de la República de Colombia, está viviendo su peor momento político, luego que su hijo mayor Nicolás Petro Burgos, realizará unas polémicas y devastadoras declaraciones al ser detenido y acusado de enriquecimiento ilícito, Nicolas Petro de 37 años, ha revelado a la Fiscalía General de la Nación, que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió en sus manos entró a la campaña electoral de su Padre Gustavo Petro en el año 2022, el fiscal que lleva el caso Mario Burgos, ha explicado en una audiencia pública que, como parte de un acuerdo de colaboración con la Justicia, Nicolás Petro Burgos aportó información relevante que la Fiscalía desconocía, sobre hechos que conoce y son de preocupación de los colombianos, dichos dineros unos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial del año 2022 en la cual resultó elegido nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego, ha manifestado el fiscal.

Según el fiscal Mario Burgos, el hijo del actual Presidente de Colombia corrobora y ratifica la teoría del caso de la Fiscalía, sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, delitos que fueron respaldados con suficientes pruebas legalmente obtenidas, el hijo del presidente admitió que sí recibió altas sumas de dinero de Samuel Santander Lopesierra, un narcotraficante muy conocido como el hombre Marlboro, como reveló a la prensa en el mes de marzo pasado su ex-esposa, Daysuris Vásquez, quien igualmente ha sido detenida y procesada por lavado de activos y violación de datos personales, según la Fiscalía de Colombiana.

Nicolas Petro Burgos también explicó a la Fiscalía haber recibido dinero de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso el Turco Hilsaca, así como de Óscar Camacho, empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, una buena parte de este dinero fue utilizado por el mismo Nicolás Petro Burgos y su esposa de ese momento, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y poder blanquear los dineros y otra parte de esos dineros fueron invertidos en la campaña presidencial de su Padre del año 2022, ha añadido el fiscal Burgos, ha dicho también que Nicolás Petro dio información acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales al parecer habrían superado los topes permitidos por la ley y una parte de estos dineros no habrían sido reportados ante las autoridades electorales.

Portavoces y dirigentes de diferente partidos políticos, han cuestionado duramente la legitimidad del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, luego de las revelaciones de su hijo Nicolás Petro Burgos, el primero en reaccionar a la confesión hecha pública por la Fiscalía, fue el ex-candidato presidencial derechista Federico Gutiérrez, quien ha dicho que la justicia debe ir hasta la profundidad de ese hecho y ha añadido que es inevitable iniciar un proceso que restaure la confianza de los colombianos en la democracia, el senador Jonathan Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández fue un poco más allá y ha dicho que acusará ante la Comisión de Investigación y Acusación al Presidente de Colombia, porque considera que sí sabía de la entrada de dineros ilegales a su campaña, Nicolás Petro ha confirmado a la Fiscalía que su padre sí sabía del ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial, y que espera que por primera vez, esta comisión actúe sobre las pruebas y no simplemente absuelva.

El expresidente Andrés Pastrana, un muy duro y férreo crítico de Petro, ha asegurado que la responsabilidad penal de los dineros recibidos por Nicolás Petro recae sobre el beneficiario del ilícito, el candidato y hoy presidente Gustavo Petro, quien debe enfrentar ya mismo lo que pone en entredicho la legitimidad de su mandato, en este mismo sentido se expresó la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, quien se preguntó si ante lo dicho por Nicolás Petro Burgos, que fue candidato a la Gobernación del Atlántico y es diputado a la Asamblea de ese departamento, por la Colombia Humana, movimiento que apoyó a Petro para llegar a la Presidencia, va a poner denuncia por calumnia contra su hijo mayor.

Desde la ciudad de Sincelejo, y alrededor de cuatro horas después de que Nicolás Petro confesara que sí hubo ingreso de dinero irregular a la campaña de su Padre, el presidente decidió responder a los señalamientos de su primogénito en la Fiscalía que, sin duda, significan un duro golpe a su mandato, justo tan solo a 4 días antes de cumplir su primer año como inquilino de la Casa de Nariño y cuando hay una campaña electoral que reconfigurará el mapa político regional del país. Nicolás tiene una especie de instinto, de deseo subliminal y es que, obviamente, si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy de la Presidencia de Colombia, porque yo no soy Uribe ni Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones, yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas, afirmó Gustavo Petro y si bien Nicolás aseguró que tiene cómo probar que le entró plata de origen ilegal a la campaña presidencial de 2022 de su padre, por la que obtuvo 11,2 millones de votos para llegar a la Casa de Nariño, el mandatario le envió un mensaje para que, según él, no se arrodille y más bien diga la verdad. Mi hijo ya verá, pero lo único que le puedo recomendar, desde la dignidad, la verdad, es no arrodillarse al verdugo jamás, mis hijos o hijas han sido libres, se equivocarán como todo ser humano y andarán caminos diferentes a los míos, pero el padre eso nunca lo esperará ni ha sucedido ni sucederá, jamás he solicitado a ninguno de mis hijos e hijas el delito, ni para ganar ni para financiar campañas ni para nada que tenga que ver con eso.

Gustavo Petro Presidente de los Colombianos en su discurso de Sincelejo, ratificó que no hay ilegalidad que lo golpee, este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, no hay nadie que pueda acabar con este Gobierno si no es el pueblo mismo, nos vamos hasta el año 2026, según él, detrás de las acusaciones está la intención de torpedear su mandato y que, por lo mismo, lo va a defender sin interferir en la indagación judicial que tiene a su hijo Nicolás, y a su exesposa Day Vásquez, tras las rejas, soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo, no porque sea el primero que delinca, sino porque los demás eligieron proteger a sus hijos antes que a la justicia y yo prefiero proteger a la justicia, aseguro en su discurso Gustavo Petro Presidente de la República de Colombia.