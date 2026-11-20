Un vecino de esta localidad sevillana asegura haber recibido documentación electoral destinada a dos antiguos inquilinos que abandonaron su vivienda hace 16 años. El caso ha despertado inquietud por la gestión de los datos censales y coincide con la investigación judicial abierta por las presuntas irregularidades del voto por correo en Albaida del Aljarafe durante las municipales de 2019.

La proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre ha vuelto a situar el funcionamiento del censo electoral y los mecanismos de control del voto por correo en el centro de la actualidad política. En este contexto, un vecino de Espartinas, municipio de la provincia de Sevilla, ha denunciado públicamente haber recibido varias tarjetas censales dirigidas a personas que, según asegura, dejaron de residir en su domicilio hace aproximadamente 16 años.

El episodio ha sido publicado por La Gaceta el 20 de noviembre de 2026 y se refiere a una vivienda en la que actualmente residen únicamente el propietario y su mujer. Según el testimonio recogido por el medio, en el buzón aparecieron cuatro tarjetas censales: dos correspondientes al matrimonio y otras dos dirigidas a antiguos inquilinos de nacionalidad sueca que habían abandonado la vivienda mucho tiempo atrás.

El propietario, identificado por el periódico como José Luis, asegura que acudió al Ayuntamiento de Espartinas para comprobar la situación del empadronamiento de su domicilio. Según su relato, allí le confirmaron que únicamente figuraban inscritos él y su esposa.

El vecino afirma que ya había recibido documentación dirigida a los antiguos ocupantes en anteriores convocatorias electorales y que, en esta ocasión, volvió a desechar las tarjetas que no correspondían a su familia.

La situación le ha generado preocupación ante la posibilidad de que alguien pudiera utilizar indebidamente los datos de los antiguos residentes para realizar trámites electorales. No obstante, el propio denunciante reconoce que desconoce dónde viven actualmente esas personas, si conservan la nacionalidad sueca o si adquirieron posteriormente la española.

Tampoco asegura haber comprobado que se haya solicitado el voto por correo en nombre de los destinatarios ni que se haya emitido algún sufragio utilizando sus identidades.

Por tanto, los hechos conocidos hasta el momento describen una incidencia relacionada con la recepción de documentación electoral, pero no permiten afirmar que se haya producido una manipulación del censo o un fraude en las elecciones del 29 de noviembre.

Qué es una tarjeta censal y por qué puede llegar a un domicilio

La tarjeta censal es un documento informativo que remite la Oficina del Censo Electoral a las personas inscritas para informarles de los datos necesarios para ejercer su derecho al voto.

En ella aparecen, entre otros datos, el colegio electoral, la sección y la mesa donde corresponde votar.

Su recepción no constituye una autorización para participar en unas elecciones ni sustituye los requisitos legales necesarios para ejercer el sufragio.

Según explica el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo electoral utilizado en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 se cerró el 1 de agosto de este año. Este registro recoge los movimientos comunicados por los ayuntamientos, consulados y registros civiles hasta el 30 de julio, además de las rectificaciones que hayan sido estimadas.

Este procedimiento tiene como finalidad establecer una referencia común para determinar quiénes tienen derecho a votar y dónde deben hacerlo.

Sin embargo, las diferencias entre las fechas de actualización del padrón municipal, los movimientos administrativos y el cierre del censo pueden generar situaciones que necesitan ser comprobadas individualmente.

En el caso de Espartinas, el testimonio publicado no permite determinar por qué las tarjetas de los antiguos inquilinos continúan llegando a esa vivienda. Para conocer el origen de la incidencia sería necesario que la Oficina del Censo Electoral comprobase los datos de inscripción, el domicilio electoral registrado y las posibles modificaciones realizadas durante los últimos años.

Tampoco puede descartarse que exista una incidencia postal o una falta de actualización de los datos del destinatario.

Lo importante es que la aparición de una tarjeta censal a nombre de una persona que ya no reside en una vivienda no demuestra por sí misma que esa persona haya votado, que haya solicitado el voto por correo o que otra persona pueda hacerlo legalmente en su nombre.

Los extranjeros no pueden votar en las elecciones generales por estar empadronados

Uno de los aspectos más importantes de este episodio es la nacionalidad de los antiguos ocupantes de la vivienda.

La información publicada identifica a los destinatarios como dos antiguos trabajadores suecos de Ikea, pero el vecino asegura desconocer si conservan la nacionalidad de origen o si adquirieron la española durante estos años.

Esta diferencia resulta fundamental desde el punto de vista electoral.

El Ministerio del Interior establece que en las elecciones generales al Congreso y al Senado únicamente pueden votar los españoles mayores de edad que estén inscritos en el censo electoral y no se encuentren privados del derecho de sufragio.

Por tanto, un ciudadano extranjero no adquiere el derecho a participar en unas elecciones generales simplemente por estar empadronado en un municipio español.

Existe, no obstante, una excepción importante en otros procesos electorales.

Los ciudadanos de países de la Unión Europea residentes en España pueden participar en determinadas elecciones municipales y europeas si cumplen los requisitos legales y están correctamente inscritos en el censo correspondiente.

También existen acuerdos de reciprocidad que permiten a ciudadanos de determinados países votar en las elecciones municipales españolas, siempre que cumplan las condiciones exigidas, entre ellas la residencia legal y la inscripción electoral correspondiente.

Suecia, como Estado miembro de la Unión Europea, permite que sus ciudadanos residentes en España puedan participar en las elecciones municipales españolas si reúnen los requisitos establecidos.

Sin embargo, esta posibilidad no se extiende a las elecciones generales.

En consecuencia, aunque los antiguos inquilinos de Espartinas continuasen teniendo nacionalidad sueca, la recepción de una tarjeta censal no les permitiría votar en los comicios generales del 29 de noviembre.

Esta distinción es especialmente relevante para evitar interpretaciones equivocadas sobre el alcance de la incidencia denunciada.

El voto por correo cuenta con controles específicos de identidad

La preocupación expresada por el vecino de Espartinas también ha puesto el foco en los mecanismos de seguridad que regulan el voto por correo.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece un procedimiento específico para evitar que una persona pueda solicitar o ejercer el voto utilizando libremente los datos de otra.

El artículo 72 de la LOREG establece que la solicitud del voto por correo debe realizarse personalmente por el elector y que el personal de Correos tiene que comprobar su identidad mediante la documentación oficial correspondiente.

En caso de solicitud presencial, se exige la presentación del documento original y se comprueba la coincidencia de la firma.

La legislación contempla una excepción para las personas enfermas o incapacitadas que no puedan acudir personalmente a realizar el trámite. En estos casos, otra persona puede actuar en su nombre, pero necesita una autorización notarial o consular individualizada y la correspondiente acreditación médica.

Posteriormente, la Oficina del Censo Electoral remite la documentación electoral mediante correo certificado. La recepción también exige acreditar la identidad del destinatario, salvo los supuestos de representación legalmente autorizados.

Una vez emitido el voto, el elector no puede acudir posteriormente a votar de forma presencial en la mesa electoral.

Estos mecanismos pretenden impedir que una persona pueda tramitar libremente el voto de otra sin su consentimiento y sin cumplir los requisitos legales.

Por ello, la aparición de una tarjeta censal dirigida a un antiguo residente no significa que alguien pueda utilizarla para solicitar su voto por correo.

Para acreditar una posible irregularidad sería necesario comprobar si se ha realizado alguna solicitud, si se han utilizado documentos de identidad de terceros o si se ha producido alguna actuación contraria a la normativa electoral.

Hasta ahora, el testimonio publicado sobre Espartinas no acredita ninguna de esas circunstancias.

Albaida del Aljarafe: una investigación judicial que se remonta a 2019

La denuncia difundida en Espartinas ha adquirido mayor repercusión por la proximidad geográfica con Albaida del Aljarafe, localidad sevillana donde existe una investigación judicial relacionada con presuntas irregularidades en el voto por correo durante las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019.

La causa se originó después de una denuncia presentada por Izquierda Unida, que señaló posibles irregularidades en la tramitación de solicitudes de voto por correo y una supuesta utilización de ofertas de empleo para influir en el comportamiento electoral de determinados vecinos.

La formación denunciante sostuvo que se habían producido actuaciones dirigidas a conseguir votos favorables al PSOE mediante procedimientos que, según su interpretación, podían constituir delitos electorales.

El entonces alcalde socialista, José Antonio Gelo, rechazó las acusaciones y calificó la denuncia de falsa.

La investigación ha atravesado diferentes fases judiciales. En julio de 2022, la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó reabrir las diligencias después de que inicialmente se hubiese archivado la causa. El tribunal consideró que los hechos denunciados podían presentar características compatibles con un posible delito electoral y que era necesario continuar investigando.

En abril de 2025, The Objective publicó nuevos testimonios relacionados con el procedimiento. Entre ellos figuraba la declaración de un joven que aseguró que le habían ofrecido un contrato de trabajo a cambio de tramitar su voto por correo a favor de los socialistas.

También se difundieron declaraciones de otros vecinos que cuestionaban la autenticidad de determinadas firmas o explicaban cómo habían recibido ayuda para completar solicitudes electorales.

Estos testimonios forman parte de la información publicada sobre la investigación y deben distinguirse de los hechos que hayan podido acreditarse judicialmente.

La causa continúa siendo un procedimiento relacionado con las elecciones municipales de 2019, no con las actuales elecciones generales.

Nuevas declaraciones y diligencias previstas en diciembre

La información publicada por La Gaceta señala que el juzgado de Sanlúcar la Mayor mantiene como investigado al antiguo alcalde de Albaida del Aljarafe, José Antonio Gelo, y que ha citado a declarar el próximo 1 de diciembre a Soledad Cabezón, exalcaldesa de la localidad y antigua diputada socialista.

Según esa misma publicación, la citación se produce dentro de las diligencias que investigan las presuntas irregularidades electorales de 2019.

La evolución del procedimiento será relevante para conocer qué hechos considera suficientemente acreditados el juzgado y si existen responsabilidades penales individuales.

En cualquier caso, la condición de investigado no equivale a una condena ni implica que una persona haya cometido los delitos que se investigan.

El procedimiento deberá respetar la presunción de inocencia y las garantías procesales de todos los implicados.

La causa también ha despertado interés por la cantidad de solicitudes de voto por correo que se registraron en Albaida durante aquellos comicios.

En octubre de 2019, el diario ElDiario.es publicó que el voto por correo había alcanzado aproximadamente el 14,7 % de los sufragios emitidos en la localidad, una proporción superior a la registrada en otros municipios cercanos.

Este dato fue uno de los elementos que contribuyeron a alimentar las sospechas iniciales, aunque un porcentaje elevado de voto postal no constituye por sí solo una prueba de fraude.

Para determinar si existieron irregularidades es necesario examinar las solicitudes, las firmas, las declaraciones de los electores y el resto de las pruebas incorporadas a la investigación.

La importancia de diferenciar una incidencia censal de un posible fraude

Los acontecimientos de Espartinas y los antecedentes de Albaida del Aljarafe han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de garantizar la fiabilidad del sistema electoral.

La actualización del censo, la correcta identificación de los electores y los controles del voto por correo son elementos esenciales para proteger la limpieza de cualquier convocatoria electoral.

Sin embargo, también resulta necesario evitar que cualquier incidencia administrativa se convierta automáticamente en una acusación de manipulación electoral.

En el caso de Espartinas, existe el testimonio de un vecino que asegura haber recibido tarjetas dirigidas a antiguos residentes. No consta en la información publicada que se haya presentado una denuncia formal ante la Junta Electoral, la Guardia Civil o los juzgados por estos hechos, ni que se haya demostrado una solicitud irregular de voto por correo.

La comprobación de la situación corresponde a las autoridades electorales competentes, que pueden verificar si las personas destinatarias siguen inscritas, dónde tienen fijado su domicilio electoral y si existe alguna anomalía que deba corregirse.

Mientras tanto, la investigación de Albaida del Aljarafe continúa su propio recorrido judicial por unos hechos diferentes, ocurridos siete años antes.

La proximidad entre ambas localidades y la coincidencia temporal con la campaña electoral han contribuido a que los dos episodios aparezcan relacionados en el debate público, pero no existe por ahora información que permita afirmar que formen parte de una misma operación.

La transparencia en la gestión del censo y la vigilancia de los procedimientos de voto por correo seguirán siendo cuestiones importantes para garantizar que los resultados electorales reflejen exclusivamente la voluntad de quienes tienen legalmente reconocido el derecho a votar.

Fuentes consultadas y documentación oficial:

Fuente de la denuncia

La Gaceta – 20 de noviembre de 2026

Testimonio del vecino de Espartinas sobre las cuatro tarjetas censales recibidas en su domicilio.Consultar noticia original

Fuente oficial

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Censo electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026: composición, cierre del censo y procedimientos.Consultar guía oficial del censo electoral

Fuente normativa

Ministerio del Interior – Derecho de sufragio

Explica quién puede votar en elecciones generales, europeas y municipales, y las condiciones aplicables a los extranjeros.Consultar quién puede votar

Fuente jurídica

Junta Electoral Central – LOREG

Artículos 72 y 73: requisitos de identidad, solicitud y tramitación del voto por correo.Consultar artículos 72 y 73

The Objective – 25 de abril y 8 de mayo de 2025

Testimonios incorporados a la información periodística sobre la investigación de Albaida del Aljarafe.

Primer testimonio · Segundo testimonio

Diario de Sevilla – 6 de julio de 2022

Información sobre la reapertura judicial de la investigación por la supuesta compra de votos en Albaida.Consultar información judicial

Maldita.es – 3 de junio de 2025

Análisis de las investigaciones por presuntas irregularidades electorales y advertencia contra la atribución de casos municipales a las elecciones generales de 2023.Consultar análisis de verificación

ElDiario.es – 2019

Datos sobre el porcentaje de voto por correo registrado en Albaida del Aljarafe durante las municipales de aquel año.Consultar datos históricos