El Gobierno de Fabian Picardo prepara una de las mayores promociones residenciales de la historia reciente del Peñón. El desarrollo Westview ocupará aproximadamente 47.000 metros cuadrados de nueva superficie y contará con más de 1.400 viviendas asequibles y 712 apartamentos para pensionistas. La iniciativa vuelve a despertar inquietud por el impacto acumulado de los rellenos marítimos y sus posibles consecuencias sobre el litoral compartido con España.

Gibraltar continúa apostando por ampliar su superficie mediante la creación artificial de nuevos terrenos sobre el mar. El Gobierno encabezado por Fabian Picardo ha anunciado un ambicioso proyecto residencial que contempla la construcción de 2.162 viviendas en la zona de Westview, una actuación que permitirá incorporar nuevos terrenos ganados al mar y transformar nuevamente el paisaje costero del Peñón.

El anuncio, realizado el 12 de noviembre de 2026, supone uno de los mayores desarrollos urbanísticos planteados por las autoridades gibraltareñas en los últimos años. Según la información difundida por el Ejecutivo, la promoción incluirá 1.452 viviendas consideradas asequibles y otras 712 destinadas a pensionistas, tanto en régimen de alquiler como de compra.

La actuación se desarrollará sobre aproximadamente 47.000 metros cuadrados de superficie recuperada al mar y tendrá un calendario de ejecución de alrededor de ocho años. El comienzo de las obras residenciales está previsto para finales del verano de 2027.

El proyecto vuelve a situar en primer plano una cuestión que lleva décadas generando controversia en el Campo de Gibraltar: el crecimiento territorial del Peñón mediante rellenos marítimos y las consecuencias que estas actuaciones pueden tener sobre un entorno costero compartido por España y Gibraltar.

Más de 2.100 viviendas en una nueva ampliación artificial del territorio

La promoción Westview se ha presentado como una respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda que existen en Gibraltar. El reducido espacio disponible, los elevados precios inmobiliarios y la demanda de alojamiento por parte de familias jóvenes y pensionistas han llevado al Gobierno local a defender la necesidad de crear nuevas superficies urbanizables.

Según el comunicado oficial publicado por el Ejecutivo gibraltareño, el desarrollo se organizará en dos grandes fases.

La primera se llevará a cabo en la mitad norte de los terrenos y contempla 1.260 unidades residenciales. De ellas, 548 serán viviendas asequibles y 712 estarán destinadas a personas mayores.

Esta primera fase se dividirá en dos contratos de construcción que avanzarán simultáneamente. El plazo previsto para completar el conjunto de los trabajos será de aproximadamente cinco años, aunque las entregas de los edificios se realizarán progresivamente.

La segunda fase se desarrollará en la mitad sur y permitirá incorporar otras 904 viviendas asequibles. También contará con un calendario aproximado de cinco años, con trabajos que se solaparán parcialmente con los de la primera etapa.

De esta forma, el proyecto alcanzará las 2.162 viviendas anunciadas por las autoridades.

El Gobierno sostiene que esta promoción permitirá reducir la presión existente sobre las listas de espera de vivienda pública, especialmente entre los pensionistas. La intención es que parte de las personas mayores puedan acceder a alojamientos adaptados a sus necesidades y dejar disponibles viviendas de mayor tamaño para familias.

Sin embargo, el volumen de construcción previsto también plantea interrogantes sobre la transformación urbana y paisajística que experimentará Gibraltar durante los próximos años.

Un paseo marítimo, zonas verdes y nuevas infraestructuras

El proyecto no se limitará a la construcción de edificios residenciales. El Ejecutivo de Picardo también ha anunciado la creación de nuevos espacios públicos para acompañar el desarrollo urbanístico.

Entre las actuaciones previstas figura un paseo marítimo que recorrerá el perímetro de los terrenos ganados al mar. La infraestructura incluirá un carril bici de doble sentido, zonas ajardinadas y una vía de servicio.

Además, está prevista la construcción de un parque público en la esquina sureste de la nueva superficie. El espacio contará con dos zonas infantiles, equipamientos para realizar ejercicio físico, áreas verdes, una fuente y un parque destinado a perros.

Las infraestructuras de abastecimiento y los diferentes servicios necesarios para el funcionamiento de la urbanización también deberán ejecutarse antes de la entrega de las primeras viviendas.

Desde el Gobierno gibraltareño defienden que la actuación permitirá combinar la ampliación residencial con nuevos espacios de ocio y zonas de convivencia.

El ministro principal, Fabian Picardo, ha argumentado que el territorio tiene la responsabilidad de ofrecer oportunidades de vivienda a las próximas generaciones y evitar que los jóvenes y las familias con menos recursos se vean obligados a abandonar Gibraltar por motivos económicos.

La ministra de Vivienda, Pat Orfila, también ha defendido la importancia de los 712 apartamentos para pensionistas, al considerar que facilitarán el acceso a alojamientos adecuados y contribuirán a liberar viviendas familiares dentro del parque público.

La Bahía de Algeciras vuelve a estar en el centro de la polémica

Más allá de las ventajas residenciales que defiende el Gobierno gibraltareño, la ampliación territorial mediante rellenos marítimos vuelve a despertar preocupación entre colectivos ecologistas del Campo de Gibraltar.

Las organizaciones críticas con estas actuaciones advierten de que la transformación artificial de la costa puede alterar los fondos marinos, modificar las corrientes, afectar a los hábitats naturales y provocar cambios en la dinámica litoral.

Una de las entidades que ha mantenido una posición más crítica es Verdemar-Ecologistas en Acción, que lleva años denunciando los efectos que, a su juicio, pueden producir los rellenos realizados en el entorno del Peñón.

La preocupación se extiende especialmente a los espacios marinos protegidos y a las especies que habitan en estas aguas.

Entre ellas destaca la lapa ferrugínea, un molusco considerado en peligro de extinción en el ámbito español y que constituye uno de los elementos de especial interés para la conservación de la biodiversidad del Mediterráneo occidental.

Los ecologistas consideran que las nuevas ampliaciones deben analizarse teniendo en cuenta no solo el terreno que se pretende crear, sino también las consecuencias acumuladas de las sucesivas intervenciones sobre el litoral.

No obstante, debe distinguirse entre las preocupaciones ambientales planteadas por estas organizaciones y los daños que hayan podido acreditarse mediante investigaciones técnicas. La existencia de un proyecto de relleno no demuestra por sí sola que se haya producido un delito medioambiental.

Los antecedentes judiciales de los rellenos del Peñón

La controversia no es nueva. Las actuaciones de ampliación marítima de Gibraltar ya han sido objeto de denuncias y procedimientos judiciales relacionados con sus posibles efectos sobre los recursos naturales.

Uno de los episodios más relevantes se produjo en 2025, cuando la Fiscalía de Área de Algeciras presentó una denuncia ante los juzgados de La Línea de la Concepción para investigar posibles delitos contra la ordenación del territorio y los recursos naturales relacionados con los rellenos del proyecto Eastside.

La investigación se inició después de una denuncia presentada por Verdemar-Ecologistas en Acción.

El procedimiento pretendía determinar si los materiales utilizados en determinadas actuaciones podían haber afectado a hábitats marinos protegidos, especialmente en el entorno de la Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental, integrada en la Red Natura 2000.

Sin embargo, este procedimiento tuvo un desenlace provisional distinto al que inicialmente solicitaban los denunciantes.

Según informó la Cadena SER el 7 de septiembre de 2026, el juzgado de La Línea archivó provisionalmente la investigación al considerar que no existían indicios de un hecho delictivo concreto y suficientemente individualizado.

La resolución también recogía que la Guardia Civil había informado de la legalidad de la actividad de la cantera La Utrera, suministradora de materiales para los rellenos.

El auto señalaba, además, que las autoridades gibraltareñas no permitían investigar directamente la zona marítima donde se desarrollaban las obras, lo que había provocado un bloqueo de las actuaciones por motivos diplomáticos.

Este antecedente debe contextualizarse correctamente: el procedimiento estaba relacionado con las actuaciones de relleno investigadas en el entorno de Eastside y no constituye una resolución judicial sobre el nuevo proyecto residencial Westview.

Por tanto, no puede afirmarse que la nueva promoción haya cometido irregularidades ambientales ni que exista una resolución judicial que declare ilegal su construcción.

Dos proyectos diferentes que reflejan la expansión del Peñón

La nueva promoción de Westview también ha vuelto a poner de actualidad otro desarrollo urbanístico: Eastside.

Este último proyecto se encuentra en la vertiente oriental de Gibraltar, entre Eastern Beach y Catalan Bay, y contempla actuaciones de protección costera, rellenos marítimos y estructuras relacionadas con una marina.

El registro oficial de planificación de Gibraltar recoge que la solicitud F/19591/25, presentada por TNG Realty (Eastside) Limited el 4 de febrero de 2025, recibió una resolución favorable el 28 de octubre de ese mismo año.

El Gobierno gibraltareño ha defendido públicamente que las actuaciones cuentan con documentación ambiental y medidas de protección de la biodiversidad y de la calidad del agua.

En julio de 2026, los promotores y contratistas del proyecto Eastside explicaron a GBC las medidas de control que aseguraban estar aplicando. Entre ellas mencionaron la utilización de barreras para retener sedimentos, la recogida de materiales que pudieran escapar y los controles periódicos de la calidad del agua.

También señalaron que se habían realizado perforaciones y análisis de muestras para comprobar las características de los materiales utilizados.

Estas explicaciones corresponden a los responsables del proyecto y deben distinguirse de una evaluación independiente de sus efectos ambientales.

La diferencia entre Eastside y Westview es fundamental: son dos actuaciones distintas, situadas en lados diferentes del Peñón, pero ambas forman parte del debate sobre la expansión territorial de Gibraltar mediante la transformación de su entorno marítimo.

La cuestión de las aguas y las relaciones entre España y Gibraltar

El crecimiento del territorio mediante terrenos ganados al mar también tiene una dimensión política y jurídica relacionada con la soberanía y la jurisdicción marítima.

España mantiene históricamente una posición de no reconocimiento de las pretensiones británicas de soberanía sobre las aguas que rodean Gibraltar, más allá de las cuestiones específicas vinculadas al puerto y al marco histórico del Tratado de Utrecht de 1713.

Por su parte, las autoridades gibraltareñas defienden la legalidad de sus actuaciones y de las competencias que ejercen sobre el territorio y sus instalaciones marítimas.

Esta diferencia de posiciones convierte los proyectos de relleno en una cuestión especialmente delicada desde el punto de vista diplomático.

La controversia también adquiere importancia por la proximidad de los nuevos desarrollos a la costa española, especialmente a la playa de Poniente de La Línea de la Concepción y al conjunto de la Bahía de Algeciras.

Los posibles efectos sobre la circulación marítima, la actividad pesquera, el paisaje y los ecosistemas costeros son cuestiones que requieren análisis técnicos y coordinación entre las administraciones competentes.

En este contexto, el nuevo proyecto residencial vuelve a plantear la necesidad de disponer de información transparente sobre los materiales empleados, los controles ambientales y los efectos que pueden tener las sucesivas ampliaciones sobre el medio marino.

Un crecimiento urbanístico que marcará el futuro de Gibraltar

Con Westview, el Gobierno de Fabian Picardo pretende responder a una de las principales dificultades sociales del Peñón: el acceso a una vivienda asequible en un territorio con una superficie muy limitada.

La incorporación de 2.162 nuevas viviendas supondría un importante incremento de la oferta residencial y una transformación considerable de la zona occidental de Gibraltar.

Sin embargo, la iniciativa también reabre un debate que afecta directamente al Campo de Gibraltar: hasta dónde puede llegar la expansión artificial de la costa y qué garantías deben existir para proteger el entorno natural de la Bahía de Algeciras.

Mientras el Ejecutivo gibraltareño presenta el desarrollo como una inversión destinada a las familias, los jóvenes y los pensionistas, los colectivos ecologistas reclaman que las necesidades habitacionales no se conviertan en una justificación para ignorar los posibles efectos ambientales.

Las obras residenciales están previstas para finales del verano de 2027 y el conjunto del proyecto podría prolongarse durante aproximadamente ocho años.

Hasta entonces, la atención estará puesta tanto en la ejecución de los nuevos terrenos como en las garantías ambientales, las infraestructuras y las consecuencias que esta nueva ampliación pueda tener sobre el litoral compartido por Gibraltar y España.

Fuentes consultadas para la noticia

Fuente oficial principal

Gobierno de Gibraltar – 12 de noviembre de 2026

Comunicado oficial del proyecto Westview: 2.162 viviendas, distribución, fases y calendario.Consultar anuncio oficial de Westview

GBC News – 12 de noviembre de 2026

Información sobre las viviendas, los espacios públicos y las declaraciones del Gobierno.Consultar información de GBC

Registro urbanístico oficial

Town Planning Gibraltar

Expediente F/19591/25 del proyecto Eastside. Consta como aprobado el 28 de octubre de 2025.Consultar expediente urbanístico

RTVE – 19 de noviembre de 2026

Reportaje sobre las nuevas viviendas, la ampliación marítima y las preocupaciones ecologistas.Consultar reportaje de RTVE

Cadena SER / EFE – 7 de septiembre de 2026

Información sobre el archivo provisional de la investigación judicial relacionada con los rellenos.Consultar información judicial

Europa Sur – 12 de noviembre de 2026

Información sobre el calendario de Westview y la superficie marítima afectada.Consultar información de Europa Sur

Gobierno de Gibraltar – 28 de agosto de 2025

Explicación oficial de las actuaciones de protección costera de Eastside y sus medidas ambientales.Consultar comunicado sobre Eastside