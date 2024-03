Shakira lanza su nuevo disco Las Mujeres Ya No Lloran a lo Grande

Convoca a miles de personas a su concierto gratis en Times Square

La bella y famosa artista Colombiana Shakira paralizó el dia de ayer Martes Times Square, en la ciudad de Nueva York, convocó a miles de personas, en su mayoría jóvenes de diversos países, a un concierto gratuito para presentar su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran, que anunció poco antes del evento a través de sus redes sociales, Neoyorquinos y personas disfrutando de turistas, entre las calles 45 y 46 de la popular zona de Times Square, donde se preparó un escenario en el techo de un edificio, rodeado de pantallas de luces que proyectaban su imagen y con un balcón con una barandilla que parecía de cristal, un reloj, en una foto de Shakira vestida con un corsé negro y un bikini que simulaban diamantes que parecían caer y amontonarse a sus pies, iba marcando una cuenta regresiva del inicio de su presentación, allí en un momento se escuchó a coro Shakira, Shakira y luego de ello el público comenzó a gritar, una imagen de una loba en la pantalla se convirtió en el rostro de la artista Colombiana, que descendió al escenario en una plataforma vestida de negro con pantalón y un veraniego suéter, collar corto de cristales transparentes y cabello suelto.

Su éxito musical, Las caderas no mienten fue lo primero que sonó del breve concierto que tuvo una duración de 30 minutos en el que la artista bailó, movió sus caderas, y saltó en el escenario como siempre, reconectando con su público que cantó con ella y en el que estuvo acompañada por un grupo de bailarines, Las mujeres ya no lloran es el primer álbum en siete años de la artista, que había dedicado más tiempo a su vida familiar con sus dos hijos y su ahora expareja, el exjugador español de fútbol, Gerard Piqué. La artista Colombiana de 47 años, que sonreía y lanzaba besos al público, interpretó además Te felicito, TQG, Puntería y su Bzrp Music Session, Vol. 53 que dedicó a Piqué y también se convirtió en un éxito, cuya letra de las mujeres ya no lloran da título al disco y su próxima gira. El nuevo disco tiene canciones que ya rompieron todo tipo de récords mundiales, ahora suma ocho nuevos temas, Cardi B, Karol G, Rauw, Alejandro Sanz, Manuel Turizo, los DJ y productores el álbum, las agrupaciones de regional mexicano Grupo Frontera y Fuerza Regida, además de sus hijos Milan y Sasha la acompañan en 12 de las 16 canciones del proyecto a ritmo de reguetón, bachata, EDM, electro y synth-pop, corridos tumbados sierreños y urbanos y trap.