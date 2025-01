Trump vuelve este próximo Lunes a la Casa Blanca

Jurara el Cargo este 20 de Enero en Washington.

Los Estados Unidos de Norteamérica, se prepara y lleva a cabo los últimos retoques de los preparativos para la toma de posesión de Donald Trump quien será el Presidente número 47 del país, con 78 años de edad, regresará a ocupar la casa blanca y ser el mandatario más importante del mundo, este próximo lunes 20 de enero, luego de ganar los comicios que se celebraron el pasado 5 de Noviembre en una intensa campaña electoral que protagonizó junto a su rival demócrata, Kamala Harris, los republicanos lograron la victoria al conseguir 312 votos frente a los 226 de los demócratas, para ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos se necesitan por lo menos 270 votos del total que son 538.

La ceremonia de posesión de Trump este próximo Lunes en la Capital de los Estados Unidos, es un acto muy significativo para los Norteamericanos, lleva las tradiciones más centenarias del país, donde el Presidente Saliente Biden, recibirá a Trump en la Casa Blanca y juntos se dirigirán al Capitolio como una forma de transferencia pacífica del poder, el vicepresidente electo, J.D. Vance, hará la jura y, a continuación, el presidente electo hará la suya junto al discurso inaugural en su primera alocución Presidencial, luego como marca la tradición, se espera que Joe Biden, junto a la primera dama Jill Biden, sean escoltados por Trump y Vance hasta las escaleras del capitolio que será los que marcará oficialmente el fin de su presidencia.

Los Próximos 4 años de Donald Trump que no obstante a que no se haya posesionado como Presidente ha dado varias declaraciones acerca de las intenciones expansionistas e intereses geoestratégicos que tiene, como comprar la isla de Groenlandia debido a los recursos naturales con los que cuenta y las tierras raras que desempeñan un papel fundamental, especialmente en la fabricación de motores eléctricos, recuperar el control sobre el Canal de Panamá que se ha convertido en uno de sus mayores deseos y donde el Presidente Trump echa en cara al país panameño no solo los altos impuestos que les cobran, sino que hayan dado tantas libertades sobre él canal a China, igualmente quiere conseguir que el país de Canadá, sea el Estado 51 perteneciente a los Estados Unidos, con el firme argumento que es el país que sufre muchos déficits comerciales y que América no puede hacerse cargo de más pérdidas, otro de sus deseos para este próximo mandato de Trump es renombrar el Golfo de México y bautizarlo como el Golfo de América, declaraciones que por supuesto no sentaron nada bien a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Como es la costumbre y la tradición en la escalinata del Capitolio este 20 de Enero y con la mano sobre una biblia, Donald Trump jurará su cargo como el 47 presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo el mismo dispositivo de seguridad que ha marcado toda su campaña, sobre todo tras el intento de asesinato ya ocurrido durante un mitin, tomará posesión rodeado no solo de miembros del nuevo Gobierno, como es el caso del CEO de la compañía de Tesla y la red social X el multimillonarios Elon Musk, también de líderes internacionales afines a sus postulados, Trump ha invitado a su toma de posesión a mandatarios como el Presidente de Argentina Javier Milei, el Presidente de el Salvador Nayib Bukele, el Ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros, dejando fuera a líderes como la Presidente de México Claudia Sheinbaum, solo tendrá representaciones de otros países a nivel de embajadores como es el caso de el embajador de España y como gran sorpresa mexicana, en cuanto a gobernantes invitados ha sido el líder de China Xi Jinping, que enviara en su representación al Vicepresidente Han Zheng y por otro lado los magnates tecnológicos Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, dos de los hombres más ricos del mundo que junto con el propio Musk, estarán también presentes en el acto de investidura.