UNO Confirma que no se pueden sumar las cartas de +4 y +2

El UNO se ha convertido en uno de los juegos de mesa más tradicionales de todo el mundo. Surgido en 1971 en Estados Unidos , se ha expandido de forma vertiginosa, especialmente desde que en 1992 lo comprase la compañía Mattel.

Debido a esta internacionalización, se han formado variantes en el modo de juego que, en ocasiones, termina por crear conflictos entre los participantes. Es por ello que la cuenta oficial de UNO en Twitter ha aclarado una de las grandes controversias: no se puede tirar una carta +2 después de haber recibido una +4. «Si alguien pone una carta de +4, debes robar cuatro cartas y tu turno se omite. No puedes poner un +2 para hacer que la siguiente persona saque seis. Sabemos que lo has intentado».

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h