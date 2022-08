20 de Julio dia de la Independencia de Colombia

Un viernes a las once de la mañana, día de mercado en Santa Fe de Bogotá, los hermanos morales, se liaron a golpes con el Español González Llorente.

En Santa Fe de Bogotá, con alrededor de 27.000 habitantes y el país entero, que en aquella época se llamaba Virreinato de la Nueva Granada, no llegaba a un millón, los hermanos Morales se liaron a golpes con el español González Llorente, propietario de una tienda situada en la mejor esquina de la plaza mayor de Santafé de Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada, porque no les quiso prestar un florero para adornar la mesa del banquete con el que se quería agasajar al comisionado regio, Antonio Villavicencio, que estaba por llegar de España.

La solicitud del florero, era solo un pretexto para iniciar una revuelta contra las autoridades españolas, el florero de Llorente, utilizado para ser el detonante de un conflicto, o lo que aparenta ser su causa, pues la oligarquía animados por los motines que ocurrieron en Cartagena dos meses antes, el 22 de mayo, cuando la gente se sublevó contra los españoles, los ciudadanos más prominentes de Santa Fe se reunían en secreto para hacer un intento parecido en busca de la libertad, hombres ricos, comerciantes, hacendados, intelectuales, entre ellos Camilo Torres Tenorio, nacido en Popayán, un hombre muy respetado, José Miguel Pey, hijo de una familia española tan distinguida que su padre fue juez de la Real Audiencia, José Acevedo Gómez, llegado de las tierras que más tarde se conocerán como Departamento de Santander, Jorge Tadeo Lozano, hijo de marqueses, naturalista y filósofo, que se graduó de químico en la Universidad de Madrid, el señor Joaquín Camacho y un comerciante llamado Antonio Morales, Francisco José de Caldas, también nacido en Popayán, al que la gente llama El Sabio, astrónomo, ingeniero y geógrafo que acompañó al padre José Celestino Mutis en la Expedición Botánica.

Fue don Antonio Morales, un caballero de carácter fuerte, quien se ofreció a provocar un incidente con el español José González Llorente, pero sus compañeros, hábilmente, no aceptan que sea Morales el emisario, para evitar que parezca una provocación causada por estallidos de su carácter, sino que le encargan la misión a Luis Rubio, un hombre discreto, quien entra al almacén de Llorente, lo saluda y le pide prestado un adorno para engalanar la mesa del banquete que se le brindará a Antonio de Villavicencio, que acaba de llegar de España, autorizado por el rey para restablecer en América la autoridad amenazada por varias sublevaciones.

El español Llorente le responde a Antonio Morales que no puede prestarle su adorno porque ya lo ha prestado varias veces y se lo han devuelto deteriorado, algunos de los testigos sostienen que le lanzó a Rubio un agravio terrible, me cago en los americanos, el Sabio Caldas pasa en este preciso momento frente al lugar de los hechos, saluda a Llorente, tal como estaba previsto, y Morales le dice a gritos que no salude a ese chapetón miserable porque acaba de insultar a los criollos, la gente empezó a arremolinarse, mientras que los otros integrantes de la junta de notables, Camilo Torres, Acevedo, Camacho, un hermano de Morales, se dispersan por la plaza pidiendo a gritos que muera la tiranía y que haya un cabildo abierto a ellos se les suman los comerciantes y los Santafereños.

Es lo que cuenta la historia y sus historiadores del Comienzo de una independencia, el 6 de agosto de 1810, la ciudad de Mompós en la Provincia de Cartagena, declarará su independencia absoluta de España, rompiendo todo vínculo con el rey y su dominación, los momposinos no deja lugar a dudas, libres o muertos, tras más de tres siglos de conquista y colonia del imperio español, el sentimiento independentista se extendió en América, el descontento se manifestó con la rebelión de Los Comuneros y tuvo como prólogo la traducción y divulgación que hizo Antonio Nariño de los Derechos del Hombre.

la fecha de independencia del 20 de Julio es considerada porque abrió el sendero de intensas luchas libertarias contra la corona española y fue la proclamación de una independencia total que se conseguiría bajo el mando de Simón Bolívar tras una campaña que se inició en mayo del año 1818 en Venezuela y terminó en la Batalla de Boyacá el 7 de agosto del año 1819, así se dio paso al Congreso de Angostura y al nacimiento de la República de Colombia.