Carlos Vives presenta su nuevo album – Cumbiana

En Cumbiana, aparecerá las colaboraciones de Alejandro Sanz entre otros.

El cantante samario Carlos Vives , estrena su más reciente trabajo discográfico ‘Cumbiana’ que entrega 10 canciones que unen eso que Vives encontró en la raíz de los territorios con los sonidos urbanos, los sintetizadores y las librerías electrónicas. Aparecen en el albúm las colaboraciones de Rubén Blades, el Español Alejandro Sanz, Jessie Reyez, el jamaiquino Ziggy Marley entre otros.

Tuve la suerte de que el último mes antes de que empezara el aislamiento, programe trabajo allá en la ciénaga para tener un diálogo con la población, con los pueblos anfibios que es de donde se inspira el nombre de Cumbiana, explica Carlos, de pronto no teníamos esa palabra para hablar de ese mundo, digamos que lo descubrí por los historiadores de las crónicas de Indias, cuando hablaban del país de los pocabuyes, la nación chimila, los pueblos zenúes, empecé a descubrir que la huella más antigua que hay en nuestra música y la herencia más antigua, percusiones y líneas melódicas, viene de esa cultura anfibia prehispánica, y entonces al final ocurre todo lo que ocurre en esos territorios: la llegada de Europa, la llegada de África, y se sintetiza todo lo que somos en nuestra música.

También he aprendido mucho en los últimos tiempos de toda esta juventud que me busca. He aprendido que puedo descubrir nuevos patrones, puedo mezclar el dancehall con la caja del vallenato rápido o con la cumbia, puedo mezclar mil cosas de lo que hoy se usa. Trabajo con mi ahijado Martin Velilla, que conoce la cosa local pero también la conexión con todos estos sintetizadores y librerias de sonidos . De las colaboraciones de Alejandro Sanz y Rubén Blades, dice: Veníamos con Rubén hablando mucho de lo que ellos llaman ‘típico’. Del camino que yo había tomado, Rubén siempre lo vio posible para un mundo de un imaginario panameño porque para ellos la cumbia es panameña. Luego pensé que iba a pasar si le mandaba la canción a Alejandro. Tenía que mandarla con unos códigos para que él lo transformara con ese guadalquivir con el que se alimenta. Es ese canto de ida y vuelta.