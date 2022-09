Cavani jugará en el Valencia de España

El Uruguayo firma por dos temporadas.

Cavani permanecerá por dos temporadas con el club valenciano, las condiciones han sido discutidos estos días por el hermano y representante del jugador, Fernando Cavani, y ahora obtiene sus frutos, el deseo del Uruguayo es jugar en España y en el Valencia en particular, Edinson llegará hoy mismo a la capital del Turia y lo primero que hara sera firmar su contrato y por supuesto se espera una locura con su fichaje por el Valencia. Empieza la era Cavani en Valencia Club de Fútbol.

Edinson Cavani llega libre al Valencia, no existió en la negociación pago de traspaso, su último club ha sido el Manchester United, donde no tuvo en los últimos encuentros participación y falto de competición, pero no está fuera de forma, se ha estado entrenando en Montevideo y desde hace una semana, se le ha visto muy activo en Madrid. Edinson Cavani quien pertenece también a la selección de fútbol de Uruguay, aspira a todo en el Mundial de Catar y, pese a que Cavani no es titular fijo, se reparten dos plazas entre él y Suárez, junto a Darwin.