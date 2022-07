Colombia eligió la Izquierda por primera vez.

Gustavo Petro un Exguerrillero del M-19, economista de 62 años se impuso en la segunda vuelta.

Una atípica elección Presidencial en Colombia ha dejado la jornada de ayer Domingo, que en toda su historia de la democracia, la izquierda accede por primera vez a la Presidencia después del histórico triunfo obtenido en la segunda vuelta electoral este domingo por el exguerrillero y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro con una alta votación de 22.363.412 colombianos que fueron a las urnas, con tan solo 271.667 votos nulos, 501.987 votos en blanco y un resultado para Rodolfo Hernández de 10.580.412 para un 47,31% y para el Presidente electo Gustavo Petro de 11.281.013 con un 50,44%.

La ventaja de Gustavo Petro sobre Hernández fue de 700.601 votos, 3,13 puntos porcentuales, superior a lo que vaticinaban las encuestas, que pronosticaban un empate técnico, algunas de ellas con menos de un punto porcentual de diferencia, de esta forma, Petro, economista de 62 años, sucederá a partir del próximo 7 de agosto al presidente de Colombia, Iván Duque, y gobernará en el periodo 2022-2026. Tras su victoria, Gustavo Petro aseguró que hoy es día de fiesta para el pueblo y dedicó su triunfo, que calificó como la primera victoria popular, a la ciudadanía. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas, expresó Petro, en un mensaje en Twitter.

Gustavo Petro Presidente electo de Colombia en su primer discurso tras ganar las elecciones, propuso un gran acuerdo nacional para no profundizar las divisiones. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real, en ello comprometemos la existencia, la vida misma, no vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra, en más de 40 minutos de discurso, afirmó que el cambio que propone no es vengativo ni para construir más odios o para profundizar el sectarismo de la sociedad colombiana, es para darle la bienvenida a la esperanza, la posibilidad de abrir un futuro. El cambio significa abrir las oportunidades para todos y todas las colombianas en la esperanza, afirmó que quiere que su Gobierno construya a Colombia como una potencia mundial de la vida que consisten dijo, en conseguir paz, justicia social y justicia ambiental. No tendría sentido un Gobierno de la vida si no llevamos a la sociedad colombiana a la paz, como objetivo central. ¿Qué significa poder hacer la paz? Significa que los 10 millones y pico de electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este Gobierno, añadió e invitó incluso a su rival de hoy a dialogar. El presidente electo se refirió además al miedo que su discurso genera en la mitad del electorado colombiano que este domingo no lo apoyó en las urnas, y aseguró que ni va a expropiar los bienes de los colombianos ni a destruir la propiedad privada.

Rodolfo Hernández aceptó su derrota y deseó que el ganador, sepa dirigir al país. Sinceramente espero que esta decisión que han tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto la primera vuelta. Le deseo a Gustavo Petro que sepa dirigir al país, que sea firme en su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él, expresó Rodolfo Hernández en un corto mensaje retransmitido por Facebook.

El resultado muestra, no obstante, un país dividido por la mitad al que Petro tendrá que conquistar para unir.