Djokovic da positivo en Coronavirus y Kyrgios carga contra el Serbio.

Se confirma el desastre del Adria Tour.

Novak Djokovic ha confirmado que el test de Covid-19 al que se ha sometido ha confirmado que está contagiado por el Coronavirus. El número 1 del tenis en el mundo es la última víctima de la desastrosa organización de su propio torneo de exhibición, el Adria Tour, que ya ha dejado cuatro tenistas de primer nivel infectados. El caso del tenista Grigor Dimitrov quien fue el que provocó la suspensión del torneo el pasado domingo, después de semanas sin respetar las medidas de seguridad sanitarias, haciendo fiestas y obviando la distancia social, los positivos se han ido sucediendo, después de el búlgaro, cayeron el preparador físico de Djokovic, otro entrenador, Borna Coric y luego quedó infectado Viktor Troicki y su esposa, que está embarazada.

Djokovic se sometió a un test este lunes en Belgrado, ciudad a la que viajó después de la suspensión del torneo, en comunicado de prensa Djokovic ha confirmado que se sometieron a pruebas tanto él como toda su familia. – El resultado de mi prueba ha sido positivo, exactamente igual que el de mi mujer, Jelena. Por suerte, los niños han dado negativo-, todo lo que hicimos durante este último mes lo hicimos desde lo más profundo de nuestro corazón, con las intenciones más sinceras que teníamos. Nuestro torneo era una manera de unir y compartir nuestro mensaje de solidaridad y compasión a través de cada país de nuestra región. El tour estaba diseñado para ayudar a los jugadores de la zona del sudeste europeo a recuperar su lugar en la competición durante el tiempo que el circuito oficial estuviera parado por la llegada de Covid-19, justifica el tenista número 1 del mundo.

La improvisada y desastrosa gira benéfica del Adria Tour que se ha jugado en Serbia y Croacia hizo que muchas personas en el mundo criticaron fuertemente a el número 1 del mundo, incluyendo al presidente del concejo de jugadores ATP y una de las críticas más duras ha llegado del tenista Australiano quien fue tajante en un mensaje en sus redes sociales, quien se ha visto cargado de argumentos para criticar de una manera fuerte a el serbio: – Oraciones a todos los jugadores que han sido contagiados por el Covid – 19, no me mencionéis nada de lo que he hecho que ha sido irresponsable o clasificado como estupidez, esto se lleva la palma, escribió el oceánico en su Twitter y expresó – que tontos pueden ser todos – en referencia al grupo de jugadores que tomaron parte en el Adria Tour.