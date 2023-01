El Gobierno Colombiano firma el decreto que congela los precios de los peajes para el 2023.

El ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, anunció esta semana que los peajes que administra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invias) no subirán de precio en este año 2023, decreto que se expide porque es normal que cada año las tarifas de los peajes aumentan según el dato de inflación, bajo este esquema los montos deberían subir 13,12%, que ha sido el IPC de cierre del año 2022, pero finalmente, el Decreto estableció que no se puede incrementar las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones a cargo del Invias y de la ANI, se establece que se deberán aplicar los mecanismos pactados en los correspondientes contratos para el reconocimiento de los ajustes de tarifas de peaje a que haya lugar con ocasión del presente Decreto.

Ayer en la mañana el Gobierno no había publicado el Decreto y por ello la Concesionaria Vial Andina por su sigla Coviandina, quien es la encargada de la operación y mantenimiento del corredor vial entre las ciudades de Bogotá y Villavicencio y de la nueva calzada Chirajara – Fundadores, anunció que a partir de hoy martes se incrementarán las tarifas de los peajes por este importante equivalente al IPC+3% es decir un alza en los peajes del 16,12%. En el Ministerio de Transporte de Colombi, explicaron que pese a que Covinandina ya anunció el incremento, los peajes de esta vía al llano, no podrá ser cobrado, pues el Decreto hace énfasis en que no se autorizan los ajustes y que además está fechado con entrada de la norma el 15 de enero.