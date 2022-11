El último sentido que perdemos antes de morir

Investigadores Canadienses revelan un estudio llevado a cabo antes de morir

El próximo martes 1 de Noviembre es el dia de todos los Santos y en este festivo millones de personas conmemoran el día de sus difuntos y por regla general se habla y se visitan en los cementerios nuestros familiares que ya no están con nosotros, nos enfrentamos cara a cara con la idea de la muerte y en el momento del deceso sigue existiendo el tema que a todos nos atrae por el desconocimiento que se tiene de ello y es de interés y análisis para la ciencia, porque aún existen muchas incógnitas sobre este fenómeno, una de estas incógnitas recientemente se ha despejado por científicos Canadienses y es el último sentido que perdemos antes de entrar en el estado que conocemos como la muerte.

El estudio que ha sido publicado en Scientific Reports, revela que el oído es el último de los sentidos que pierde una persona a las puertas de la muerte, los científicos usaron electroencefalografía conocida por sus siglas EEG, para monitorear la actividad en los cerebros de pacientes inconscientes en las últimas horas de su vida en un hospital en Vancouver, compararon estos datos con las lecturas de EEG de otros pacientes que aún estaban conscientes, así como también de un grupo de control de personas sanas, en cada grupo se reproducía una serie de tonos en un patrón recurrente, pero con notas ocasionales que no seguían la tendencia general, buscando señales cerebrales particulares, conocidas como señales MMN, P3a y P3b, que ocurren en el cerebro cuando nota sonidos anómalos, la mayoría de los pacientes que no respondían mostraron evidencia de respuestas MMN a los cambios de tono, y algunos mostraron una respuesta P3a o P3b a los cambios de tono o patrón, por tanto, sus sistemas auditivos respondían de manera similar a los de los controles jóvenes y saludables a solo unas horas del final de la vida, si bien los cerebros de estos individuos moribundos aún pueden haber reconocido ciertos sonidos en los momentos previos a la muerte, no está claro si una persona en este estado puede registrar conscientemente palabras o significados.

La Científica autora del estudio, Elizabeth Blundon, explicó que los cerebros de los participantes respondieron a los estímulos auditivos, pero no podemos saber si están recordando, identificando voces o entendiendo el lenguaje y pese a ello, la coautora Romayne Gallagher insiste en que esta investigación da crédito al hecho de que las enfermeras y los médicos de hospitales de terminales notaron que los sonidos de los seres queridos ayudaban a consolar a las personas cuando estaban muriendo, y agrega un significado significativo a los últimos días y horas de vida y muestra que estar presente, en persona o por teléfono, es significativo, es un consuelo poder despedirse y expresar amor, concluye.