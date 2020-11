El Valencia golea al Real Madrid 4-1

Los peores números de la era Zidane con 7 partidos encajando goles.

El Real Madrid con 54% de partidos ganados en el comienzo de temporada dejan a muchas incógnitas de cómo no está funcionando ni en ataque ni en defensa, pese a sacar de una buena forma los resultados en los enfrentamientos con el Inter y con él Barça, el resultado global del equipo en este comienzo de temporada es muy preocupante para la casa blanca. No es necesario saber mucho de futbol para entender que los merengues tienen una alta deficiencia en defensa y que tampoco funciona en ataque, le está costando crear ocasiones de gol, promedia 1,91 goles por encuentro esta temporada, por debajo incluso de los números de la pasada temporada en el que se le reprocha la falta de pegada.

Hoy el equipo que dirige el francés Zidane no es sólido ni mucho menos compacto y no es sólo culpa de los zagueros, si no de todo el conjunto donde Zidane tiene su parte de responsabilidad bastante grande, lo ocurrido en Mestalla, la casa de un Valencia que está super crecido con lo ocurrido en el campo contra el Madrid, pues con poco le bastó para ganar, toda la línea defensiva del Real Madrid tuvo un partido muy flojo, siendo los cuatro culpables de los cuatro goles valencianistas, Lucas Vázquez y Marcelo y Sergio Ramos provocando los tres penaltis, y lo del Francés Varane que protagonizó el gol en propia puerta. El otro protagonista por supuesto el VAR en tres ocasiones el video arbitraje fue decisivo para cambiar o ayudar a tomar decisiones, todas en contra del Real Madrid.