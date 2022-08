El vino más caro del mundo

Se elabora en Cuenca, España.

Es muy difícil creer que una botella de vino que ha sido subastada en 340.000 euros ( un poco más de mil trescientos sesenta millones de pesos colombianos ), sea una ganga, que para su propietario el señor Hilario García, creador de la botella de vino más cara del mundo, es un precio de ganga para quien lo pueda pagar. Ahora bien, hay que tener mucha cultura vinícola para descubrir y apreciar todos los detalles de vinos como los de AurumRed, una pequeña bodega de Las Pedroñeras en Cuenca, España, donde los vinos más selectos y exclusivos, nos sorprenden cada vez más. Es una bodega especial, totalmente diferente, vinos que tienen precios con muchas cifras, un vino que por mas que pase el tiempo no se avinagra, aunque esté la botella abierta y es porque tiene un concepto de vida diferente y cuando entra oxígeno le beneficia, aunque a los demás vinos les comience a perjudicar, esto se debe a que en esta bodega se hacen cosas naturales y diferentes.

Para su dueño el Señor Hilario, las claves son la tradición en la elaboración, la incorporación de todas las técnicas y mejoras que nos propone la ciencia, y todos los años de investigación que ha invertido en diferenciar sus vinos de los demás, un dato curioso es que el propietario es el único trabajador en la bodega, desde la vendimia hasta el embotellado, es un proyecto personal, según sus palabras, este vino con estas condiciones no podría existir si existiese un equipo detrás, y aunque parezca una afirmación absolutamente contraria, si estuviésemos 15 personas aquí, saldría un vino que sería el resumen de las 15 personas, y de esta manera solamente sale lo que yo aporto bueno o malo, pero lo que yo aporto, y eso es lo que quiero, y lo quiero controlar mucho, por eso aquí no hay visitas, ni eventos, ni presentaciones, explica García. Yo soy el que poda las viñas, cuida los jardines, hace el vino, el que lo embotella, el que estudia corcho a corcho… o sea, todo al 100%. Difícilmente una persona trabajaría una parra en su jardín con la misma dedicación que yo trabajo cada una de las plantas. Todas esas cosas influyen en ser diferente y no estar con un grupo de personas para que no altere ese vino, asegura Hilario, explicando el por qué no deja que nadie más trabaje en AurumRed.

En la bodega se cuenta con diferentes vino y diferentes precios, la Serie Oro no llega a 300 botellas, es una barrica de 225 litros, de la Serie Plata entre las 4.000 o 5.000 botellas aproximadamente, y del verdejo unas 3.000 botellas. Luego hago unas 500 botellas de espumoso, los precios en la Serie Oro está en torno a 25.000 euros la botella en España, la Serie Plata son 1.250 euros, el vino blanco se vende siempre de manera directa y cuesta 15 euros para que todo el mundo lo pueda comprar, y el espumoso, que es un elegance cuesta 110€ la botella, en cuanto al tipo de cliente de estos vinos, el perfil según el propietario de la bodega es el mismo, una persona que sabe valorar un buen vino, un cliente muy especial que quiere tener un momento mágico que no encuentra en ningún otro vino. La botella que fue subastada por un precio de salida de 340.000 euros, es tempranillo, y el origen de la planta tiene más de 120 años sin que nunca han sido injertadas, es una planta muy especial, con un vino muy especial y trabajado de una forma diferente,