Elecciones Presidenciales en Colombia

Los más opcionados son Gustavo Petro, Federico Gutierrez, Rodolfo Hernandez y Sergio Fajardo

Mas de 39 millones de Colombianos están habilitados para votar en las próximas elecciones, donde tendrán la oportunidad de sufragar para elegir al próximo Presidente de todos los Colombianos en un ambiente polarizado y de expectativa por los resultados.Todo hace pensar que se tendrá una segunda vuelta para el 19 de junio de este 2022, en la cual se enfrentarían las dos gran mayorías que son las de Gustavo Petro, del partido Pacto Histórico, y Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, según los sondeos. Se esperan 14 días de vértigo en todas las campañas, con correrías, acercamientos y acuerdos, de alianzas partidistas y de articulaciones políticas que sólo hasta el 29 de mayo sabremos en realidad sus efectos en las urnas.



El candidato más opcionado de todos según las encuestas es Gustavo Petro del Pacto Histórico, reconoce que si es el Presidente de los Colombianos, se tendrá una nueva reforma tributaria orientada a un nuevo gasto social y para disminuir el déficit que incluso contempla impuestos para las pensiones más altas. Dice que quiere entablar diálogos con los Estados Unidos para tratar temas como la extradición, llegar a acuerdos por si hay que modificarlos, tocar temas como la lucha común para resolver la crisis climática en el continente americano, hablar de narcotráfico, de todas las organizaciones que Petro llama multi-crimen, que son organizaciones que no solamente traquetean, sino que utilizan la extorsionan de manera generalizada. Hay que discutir bilateralmente, porque no se puede tomar decisiones unilaterales, dice que él no irá más allá del 2026, pero sí habló de líderes que podrían seguir sus propuestas. Petro ha afirmado que hay que hacer de Colombia una potencia de la vida lo que implica según él, una transformación gradual del aparato económico pasando de la depredación del planeta hacia una economía que produzca de forma más democrática, buscar cerrar la brecha de desigualdad en Colombia a través de una reforma agraria para transformar el campo, buscará que el Estado emplee a las personas que no pueden conseguir trabajo de otra manera.

Federico Gutiérrez ex alcalde de Medellín, Ingeniero Civil de profesión, especialista en alta gerencia y ciencias políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha logrado importantes repuntes en las encuestas recientes hasta ubicarse en la segunda posición en intención de voto en primera y segunda vuelta, el dice que desde el minuto cero de su elección como Presidente de los Colombianos combatirá los principales flagelos de la seguridad con toda la oferta social en educación, salud, servicios básicos, la corrupción que son los flagelos más grande que vive en la actualidad colombia, sus propuestas, dice que va a gobernar desde las calles, caminando y escuchando a la gente y realizará la inversión más alta de la historia en educación, empleo y emprendimiento, como lo hizo con Medellín, asegura que la institución más importante de la sociedad es la familia, considera la política su vocación orientada al servicio de la gente y quiere trabajar por Colombia con un modelo de gestión pública basado en la confianza ciudadana, buscando la tranquilidad de todas las familias y liderando el país desde las regiones con Orden y Oportunidades.

El Ingeniero Rodolfo Hernández ha sido la sorpresa en estas elecciones que se avecinan, el santandereano buscará la presidencia bajo el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, El ingeniero, como es conocido popularmente, es el candidato con mayor edad, 76 años, en la contienda y niega cualquier alianza política, amante de la lectura y admirador de Andrea Bocelli, buscará llegar a la presidencia por primera vez. Es dueño junto a su familia de HG Constructora, apoya la legalización de las Drogas, cree que la Drogadicción es un problema de salud pública, quiere restablecer las vías diplomáticas con Venezuela, no cree en la vacuna obligatoria pero sí en la persuasión para que la población se vacune, racionalizara la nómina del Estado como una empresa. El Ingeniero ha dado un fuerte crecimiento y posición en los recientes sondeos de intención de voto.

Sergio Fajardo cierra este cuadro de los encabezados para ser elegidos Presidente de Colombia, es matemático de la Universidad de los Andes, Magíster y Doctor en matemáticas de la Universidad de Wisconsin, Magíster de la Universidad de los Andes y Doctor Honoris Causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España, fue profesor de lógica matemática en la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia, dice que se siente seguro que esta vez logrará la Presidencia, que no contempla otra opción ni ha pensado en alianzas en caso de no pasar a segunda vuelta y se aventuró a vaticinar cómo sería un eventual gobierno de sus principales contendores. Para el exalcalde de Medellín y quien fue exgobernador de Antioquia, la inseguridad, el hambre, el desempleo y la corrupción son los principales frentes de trabajo que tendrá el próximo gobierno, es uno de los pre candidatos más opcionados a la Presidencia de Colombia como parte de la Coalición Centro Esperanza.