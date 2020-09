Exigen pruebas Covid para viajeros internacionales en Colombia

Primeros vuelos Internacionales a partir de hoy.

Las primeras operaciones de vuelos Internacionales serán hoy a Estados Unidos, con el vuelo Medellín-Cartagena-Miami operado por la empresa Viva Air y a Fort Lauderdale-Cartagena, de la aerolínea Spirit, el retorno en mayor escala de las operaciones internacionales se dará solo hasta octubre, la reciente exigencia del Gobierno de pedir prueba de COVID a quienes ingresen al país ha generado un efecto negativo en los colombianos que estaban interesados en viajar.

La apertura de vuelos internacionales hacia los países del continente americano y cuyas rutas serían las primeras en moverse son Estados Unidos, México, la República Dominicana, Brasil, Ecuador y Bolivia. En el caso de Europa, el reinicio depende de que no haya prohibición en ningún país de la Comunidad Europea para la llegada de viajeros, bloqueo que existe al día de hoy en España y en Italia. En el caso de Perú, uno de los países con mayor tráfico desde Colombia, la reactivación se iniciará el 15 de octubre, porque el plazo fue extendido. Delta Airlines indicó que el plan por ahora es reanudar la ruta entre Bogotá y Atlanta en los Estados Unidos con cuatro vuelos por semana a partir del 1.º de octubre, Copa Airlines, confirmó que en octubre sin que aún se defina el día retomarán las rutas entre Panamá y Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena.

En el caso de American Airlines,el plan es reanudar operaciones en Cali, Cartagena y Medellín el 24 de septiembre, saliendo desde Miami, y la reanudación de vuelos a Bogotá sería el 8 de octubre, desde Miami y Dallas/Fort Worth. Air Canada, con la ruta Toronto-Bogotá está en aprobación por parte de la Aerocivil y sin esta claridad no pueden iniciar la venta de tiquetes. United Airlines planea reanudar en octubre, ofreciendo 4 vuelos semanales a Houston desde Bogotá, a espera de la aprobación.

Con la entrada de viajeros colombianos a Europa que al día de hoy está bloqueada en España e Italia, no se tiene la seguridad de si el inicio de vuelos será en octubre o se tendrá que esperar hasta el mes de Noviembre.

Air Europa indicó que si bien no está definida la fecha de reanudación de los vuelos a Madrid – España, confían en que sea en el menor tiempo posible ya que después de 6 meses sin operatividad, con la reanudación de los vuelos el 21 de septiembre, no se alargará mucho el reinicio, para el que la compañía tiene alrededor de 4.500 reservas activas entre las rutas desde y hacia Bogotá y Medellín.

El uso obligatorio del tapabocas de forma permanente en los aeropuertos y vuelos y el distanciamiento social, los pasajeros internacionales deberán llegar máximo tres horas antes de su viaje a los aeropuertos y antes del embarque se exigirá, siempre y cuando los países de destino lo requieran, los resultados negativos de pruebas moleculares PCR expedidos en un tiempo no mayor a 96 horas antes del vuelo. Quien no tenga ese documento o manifieste síntomas de infección por coronavirus no podrá volar. Las encargadas de informar anticipadamente cuáles destinos exigen estas pruebas serán las aerolíneas y el costo de la prueba será asumido por los pasajeros, para ingresar a su territorio.

El requisito de la prueba PCR aplica para todas las personas que deseen ingresar a Colombia desde el exterior y los viajeros deberán reportar su estado de salud a través de la aplicación Coronapp que se les exigirá diligenciar en su totalidad, antes del ingreso a los puestos de control migratorio de entrada o de salida, el formulario de la aplicación Check-Mig.

En vuelos de menos de dos horas, los baños de los aviones no podrán usarse, salvo en casos excepcionales, no habrá servicio a bordo de alimentos y bebida y es obligatorio conservar la silla asignada durante todo el vuelo. Los pasajeros que tomen vuelos de más de dos horas deben llevar varios tapabocas para que en su viaje se puedan reemplazarlos constantemente, en los desplazamientos de larga duración, los alimentos se repartirán por letra, de modo que no haya pasajeros de la misma fila comiendo al mismo tiempo. Las estaciones de entretenimiento como son las pantallas táctiles y los controle o mandos deben ser desinfectadas antes y después de cada viaje.