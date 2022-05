Finlandia y Suecia no tienen temor a Putin

Las amenazas nucleares de Putin ya no tienen la misma fuerza

Finlandia ha confirmado su intención de entrar en la OTAN, a falta de la aprobación parlamentaria, y Suecia seguirá los mismos pasos, la Alianza Atlántica, que en el año 2019 estaba, según el Presidente Macron, en muerte cerebral, ha resucitado. La OTAN estará formada por 32 miembros y esto es la respuesta al Presidente Ruso Vladimir Putin, quien acusa a Occidente de extenderse hacia el este para presionar a Rusia. Putin no quería, ni nunca ha querido la expansión occidental. Hubo un tiempo en el que los países trazaron nuevas fronteras sobre el mapa, y ahora la premisa ya no son líneas divisorias, sino preocupaciones de seguridad.

Según expertos en el tema, lo que ha hecho y los actos de amenazas de el Presidente Putin y sobre todo con su comportamiento, es modificar el panorama estratégico mundial, ahora dos países más, Finlandia y Suecia ya están dentro del artículo 5 de la asistencia mutua en caso de ataque, Finlandia tenía un Tratado de 1947 para su neutralidad, y quien lo ha hecho desaparecer ha sido Putin, no Finlandia, el interés por permanecer neutral en los conflictos entre grandes potencias fue reconocido por primera vez en un tratado entre Finlandia y la URSS en el año 1947, un tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, donde prohíbe a los firmantes unirse a una alianza militar contra el otro, y Finlandia no podía permitir que su territorio fuera utilizado para un ataque contra la URSS. Putin no entiende que todos los países, que han estado de un modo u otro bajo la órbita soviética en cuanto pueden intentan irse lo más lejos posible de ella. El Kremlin, sigue insistiendo en que la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN es una amenaza para su seguridad, pero ese mismo argumento es el que mantienen dichos países para adherirse a la Alianza.