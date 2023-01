James Rodríguez cuenta los temas espinosos de su carrera deportiva

Los problemas con la selección de su país, como lo sacaron del Everton y porque llegó a Qatar

El Futbolista Colombiano James Rodríguez que juega actualmente en el Olympiacos de Grecia, apareció en una transmisión en Twitch de Ricardinho, un popular jugador portugués de fútbol sala, donde contó distintos temas espinosos que ha vivido en su carrera deportiva, en la conversación que se extendió por más de una hora con el volante de la selección Colombia, tocó los temas de los cuales fueron tratados con mucho sigilo durante su vida deportiva, situaciones que marcaron por ejemplo su salida del Everton, el roce que tuvo con el técnico Reinaldo Rueda en la Selección Colombia y su salida del Bayern Múnich, temas por supuesto que son muy relacionados con el bajón que ha vivido su carrera en los últimos años.

Sobre la polémica vivida y muy comentada en la ausencia en varios capítulos de las eliminatorias al Mundial de Qatar, por supuesto de la Copa América, James Rodríguez habló de su relación con el técnico Reinaldo Rueda, Para las eliminatorias yo no estuve en 6 partidos. Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más, aunque es algo que no se sabe, es injusto pensar en eso sin haber estado. En los últimos 4 partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien, afirmó el Colombiano, Siempre me va a quedar eso, que si hubiera estado en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más. Ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Tendré 35 años, es una buena edad, añadió sobre su futuro con la selección Colombia.

Sobre su salida del conjunto con sede en Liverpool Inglaterra el Everton, James habló sobre el primer día de pretemporada que el técnico Español Rafa Benítez le dijo: James tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate otro club, porque conmigo jugarás poco, James afirmó, Yo le dije al gerente que en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres meses hablamos. A los tres meses, estaba fuera y estaban últimos, contó James sobre su intempestiva salida del Everton de Inglaterra, en 2021, sobre su paso al Rayyan de Qatar, James Rodríguez comentó los motivos de la decisión, Fui a Qatar porque en Everton ya el entrenador no me quería y no quería quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, por los problemas físicos, no podían dar un salario como el que tenía. Pensé en Qatar porque se acercaba la Copa del Mundo y pensaba que Colombia iba a ir.