Posiblemente el Aislamiento Obligatorio en Colombia se extiende hasta el 7 de Junio.

Según fuentes NO oficiales el adulto mayor tendrá que permanecer en casa 2 meses más.

El próximo lunes 25 de Mayo oficialmente hasta hoy terminaría el Aislamiento Preventivo Obligatorio, no obstante a ello se filtró información NO oficial según medios de comunicación en Colombia que el Gobierno Nacional ampliará la cuarentena obligatoria hasta el día 7 de Junio, el cuarto anuncio de extensión de la cuarentena y que las Guarderías, Colegios y Universidades no podrán abrir hasta el mes de Julio. En esta ocasión igualmente se tiene previsto que algunas actividades podrían reactivar sus labores, aunque no se sabe a ciencia cierta cuales.

Los adultos mayores de 70 años extenderán su cuarentena obligatoria hasta el día 30 de Julio, mes en que el gobierno estima que se tendrá el pico de la enfermedad en el país. Con la salvedad como ya han repetido muchas veces el ejecutivo, en caso de que el pico sea muy alto, las medidas de aislamiento obligatorio se endurecerán implicando al cierre de los sectores económicos, que ya están operando con protocolos de bioseguridad.

El Presidente Iván Duque ha descartado por ahora la reactivación de los vuelos internacionales expresando que no ve factible en el corto plazo la apertura y que en cuanto a los vuelos nacionales manifestó que esta misma semana se hará una valoración sobre este tema, especialmente sobre los protocolos para poder permitir la movilización aérea nacional.