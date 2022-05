Rusia no declara la Guerra total

Lo más probable es que se cronifique el conflicto

Putin en su discurso de este pasado lunes en el dia de la victoria no hablo ni de guerra total ni de final del conflicto de la guerra de Ucrania. Hoy seguirán los combates, en una invasión que ya lleva más de dos meses. En su discurso en Moscú, el presidente ruso solo hizo referencia a la invasión rusa en su operación especial, como él mismo le llama, para justificar su decisión de entrar en Ucrania. Putin culpó a la Otan y a Occidente, asegurando que las acciones de la Alianza Atlántica alcanzaron un nivel de amenaza obvia para la seguridad nacional del país, afirmó que Moscú propuso en diciembre un acuerdo de seguridad entre Rusia y Europa, pero fue en vano al no querer escucharlos.

Rusia no ha hecho declaración de guerra formal, con la que justificar una movilización de reservistas, es porque ya está teniendo problemas logísticos para coordinar a los soldados que tiene actualmente sobre el terreno, con lo cual añadir a miles de soldados más realmente no parece una opción, Putin no ha podido dar ninguna declaración dicen los expertos, porque a la hora de la verdad no ha conseguido un gran logro que presentar a la población rusa, un conflicto de larga duración es ya una opción que los expertos en el ámbito militar reconocen. Parece que es posible que lo que nos decían los servicios de inteligencia occidentales y los jefes de Estado y de Gobierno de que esto iba va para largo puede ser así. Por una parte para aquellos que piensan que alargarlo va a debilitar a Rusia es buena, pero una guerra larga nunca sabes cómo va a evolucionar, y más con un país que es una potencia militar y tiene armas nucleares, aseguran los expertos.