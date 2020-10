Sofía Vergara la actriz mejor pagada del mundo.

Según Forbes los ingresos de la Colombiana están por encima de actrices como Angelina Jolie.

La Colombiana Sofía Vergara muy recordada en sus inicios con el spot publicitario de Pepsis en Colombia, ha sido protagonista nuevamente de revistas internacionales como Forbes, quien en su más reciente edición, asegura que los ingresos de la Toty Vergara, supera muy por encima los ingresos de otras actrices muy reconocidas como Angelina Jolie o la israelí Gal Gadot.

A la barranquillera, que es reconocida por su papel de Gloria en la comedia de la Televisión Norteamericana Modern Family, recibió 500.000 dólares por cada episodio de esta serie que terminó este año y que tuvo 11 temporadas realizadas durante 11 años, en la última temporada, Sofía Vergara ganó cerca 9 millones de dólares y por ser parte del jurado de el programa de televisión America’s Got Talent, Sofía recibe 10 millones de dólares por temporada, todo ello sin contar con la cantidad de contratos publicitarios.

La Toty como se le llama cariñosamente tuvo sus inicios en Colombia hace ya 20 años cuando realizó su primer comercial para Pepsi Cola, es allí cuando su bello rostro se convierte en portada y da inicio a su lucrativa carrera como modelo y es en esta época cuando la Colombiana decide migrar a los Estados Unidos para conducir el programa de Televisión Fuera de serie. La revista Forbes explica que la carrera de la Toti dio un giro significativo cuando en el año 1994 conoció al gerente de talentos Luis Balaguer, con quien crearon la firma de gestión de talentos Latin World Entertainment con sede en la ciudad de Miami en los Estados Unidos y lanzan en el año 1997 un calendario en bikini de Sofía Vergara para atraer al público y a los distribuidores, de lo cual fue todo un éxito. El calendario se vendía a 12,95 dólares cada uno y terminó vendiendo cerca de un millón de copias, esto hizo que Latin World Entertainment se convirtiera en una potencia mediática que maneja licenciamientos, producciones de marketing y desarrollo y al mismo tiempo apareciendo en la pantalla con papeles en Un Amante Para Tres (‘Chasing Papi’), Cuatro Hermanos (‘Four Brothers’) y Tyler Perry’s Meet the Browns.

La Actriz Colombiana ha aparecido en diferentes campañas de publicidad de grandes empresas como Synthroid, McDonald’s, Bally Total Fitness, CoverGirl, Cerveza Águila, Careisma, Dolce & Gabbana y Procter & Gamble, siendo los comerciales de Head and Shoulders los que mayores ingresos le han generado. Sofía Vergara también se ha destacado en los negocios y en el año 2011 firmó su primer contrato con la cadena de tiendas Kmart, en la que hizo siete colecciones de su línea de ropa cada año hasta cuando terminó el acuerdo en el año 2015. La revista Forbes dice que a partir de ese año la colombiana pactó otros acuerdos con marcas como Shark Ninja y la cadena de muebles Rooms To Go. Además, su línea de pantalones Vaqueros en la cadena de tiendas Walmart, cuyas ventas son superiores a cifras de 7 dígitos. Sofía Vergara, está casada con el actor Joe Manganiello con quien realizó una alianza, con la organización sin ánimo de lucro Kiva, para lanzar un fondo global que ayude a más de un millón de organizaciones y personas que han sido afectadas por la pandemia.

La Revista Forbes lanzó en la edición del pasado Septiembre un listado de las 50 mujeres más poderosas de Colombia, con el objetivo de resaltar el papel de las mujeres en diferentes ámbitos sociales, en este listado están entre otras la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez, la presidenta de Terpel Sylvia Escovar, Sandra Forero presidenta del Consejo Gremial, Francia Márquez activista medioambiental, Jineth Bedoya Periodista, la Cantante Shakira, Karol G, Sofía Vergara, nominadas en este especial para la revista que utilizó variables como el poder económico y el impacto de sus acciones, así como la influencia que tienen estas mujeres en cada uno de los sectores, negocios, medios, tecnología, finanzas, filantropía, política y arte.