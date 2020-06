Vicente Fernández y su hijo Alejandro estrenan – Mentí

Alejandro Fernández retoma sus raíces musicales en el género ranchero.

Alejandro Fernández unió su voz a la de su padre, el grande de la música ranchera Vicente Fernández con el tema – Mentí – donde los dos artistas quieren rendirle un homenaje a sus raíces musicales mexicanas. Cuando se tiene algo para decir, más vale que se diga con el corazón. Y mi padre me enseñó a hacerlo a través de cada canción, dijo Alejandro Fernández. Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me cegó, Mentí porque no supo valorar mi amor, Mentí porque la amo y me falló, Al ser que más he amado hoy le dije adiós.

Mentí es un dueto incomparable que es sinónimo de un legado musical que ha traspasado generaciones y con el que Alejandro Fernández, acompañado de una leyenda como su padre, rinde homenaje a sus raíces y se consagra como uno de los máximos representantes de la música vernácula de los últimos tiempos”, indicó Universal Music en un comunicado de prensa.

La canción hace parte de el Album Hecho en México, el más reciente álbum de Alejandro Fernández donde retomó sus raíces y comienzos musicales en el género ranchero, es la recopilación de grandes historias, regresar a mis raíces es sentirme infinitamente agradecido con Dios y con la vida por permitirme llevar este álbum a todos ustedes, expresó el cantante mexicano en su cuenta de Instagram.