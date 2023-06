Armando Benedetti sigue como embajador en Venezuela y con fuero.

El postergar su salida ha sorprendido

Todas las informaciones que se han emitido en la cancillería de la república que han resultado contradictorias, con la negación de la permanencia de Benedetti como embajador en la vecina Venezuela, la Cancillería del país, finalmente dio a conocer ayer el decreto en el que se establece el aplazamiento de la aceptación de la renuncia de Armando Benedetti, quien tuvo que renunciar a la embajada por el escándalo de su pelea con Laura Sarabia, quien ahora es la ex-jefa de Despacho del presidente Petro y cuya pelea aún tienen al Gobierno y al embajador Benedetti dando explicaciones por sus afirmaciones sobre la supuesta entrada irregular de 15 mil millones de pesos a la campaña del Presidente Gustavo Petro. Según el decreto 1002 del 2023, Armando Benedetti pidió que le dieran más tiempo para poder hacer la entrega del cargo debido a la multiplicidad de asuntos pendientes, que incluyen temas administrativos, presupuestales, de organización e implementación relacionada con la reapertura de la embajada y todos aquellos que se relacionen con el cargo diplomático en Caracas.

El polémico Armando Benedetti, no ha regresado a su despacho en Caracas desde que estalló el mencionado escándalo ya hace más de un mes, el canciller Alvaro Leyva le nombró reemplazó a Benedetti unas horas luego de renunciar a ello y porque la extensión del cargo diplomático mantiene, temporalmente, los procesos penales de Benedetti en la órbita de la Fiscalía y no en la de la Corte Suprema, el pasado viernes, cuando se suponía que salía oficialmente del cargo de embajador, la Corte Suprema de Justicia, notificó de la compulsa de copias para una nueva investigación en su contra por supuesta compra de votos en las elecciones para Congreso del año 2018. Con esta decisión de la Cancillería se frena la posesión de Milton Rengifo como nuevo embajador en el país vecino, a pesar de que fue nombrado el pasado 6 de junio, el mismo día en el que se aceptó la renuncia de Benedetti. Con el nuevo decreto, emitido el pasado 20 de junio, se modifica dicho artículo cambiando la fecha de aceptación de la renuncia al 19 de julio.



Luego de la pérdida del fuero, una vez el presidente Gustavo Petro anunció que Benedetti salía del cargo, la Fiscalía evaluaba devolver todas las investigaciones contra el saliente diplomático a la Corte Suprema, entre ellas están la investigación por posibles irregularidades en Fonade e incluso la de enriquecimiento ilícito, que según fuentes judiciales no está archivada, como se había dicho, hasta el próximo día 19 de julio, todas las actuaciones en las que aparezca Armando Benedetti, incluidos sus testimonios sobre la supuesta plata irregular en la campaña Petro Presidente, se harán con el fuero de diplomático, esto es, ante un fiscal delegado ante la Corte. Benedetti salió de la ciudad Venezolana de Caracas el día 22 de mayo y según pesquisas de medios de comunicación señalan que se encuentra en la ciudad de Bogotá desde entonces, en Caracas el gobierno Bolivariano de Venezuela, se comenta que no tiene asuntos pendientes en ese país y que el gobierno de Nicolás Maduro esperaba su pronto relevo, por parte de el personal en las oficinas de la embajada Colombiana, encabezado por el primer secretario, Germán Castañeda quien tiene más de 30 años de carrera en la Cancillería colombiana, ha continuado con las labores para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y lo concerniente a la reanudación de la atención consular, no obstante a ello el consulado de Caracas sigue cerrado.