Así será la Nueva Super Liga del Fútbol

Luego de darse a conocer la sentencia del Tribunal Europeo a favor de la Superliga, la pregunta clave es que va a ser del fútbol mundial, surgen muchas preguntas y dudas con respecto a la UEFA Champions League, que decidieron cambiar su formato y modificar puntos claves para así conseguir una competición mucho más atractiva, por su parte la Superliga presenta un modelo, que inicialmente ha sido rechazado por la gran parte de clubes que forman las competiciones del futbol en Europa, tras conocer el método de clasificación y los equipos que competirán por decreto, la principal diferencias que hay entre la Superliga y la Champions League es la forma de ingresar a ambas competiciones, no obstante a ello y luego de la presentación del nuevo proyecto de la Superliga, se ha confirmado que los clubes participantes tendrán que clasificarse por méritos deportivos, al igual que ocurre en la UEFA Champions League.

El formato es por un lado, la Superliga que acogerá a 64 equipos participantes y los dividirá en tres grupos, Estrella con 16 clubes, Oro con otros 16 y Azul con 32. Se jugará un mínimo de 14 encuentros siete de ellos en casa y otros siete como visitante, esto será para la categoría masculina y la femenina, no habrá clubes permanentes, lo que ara que se elimine una de las principales causas del revuelo ocasionado tras la presentación del primer borrador del proyecto, finalizada la fase de grupos, se iniciará los encuentros eliminatorios hasta tener un ganador final y existirá los ascensos y descensos de los equipos, siempre dependiendo de la clasificación y los puntos obtenidos.

La Champions League mantendrá el mismo criterio de clasificación, es decir, por méritos deportivos, y ampliará el número de plazas de 32 equipos a 36, que estarán divididos en cuatro bloques de nueve según el coeficiente UEFA A, B, C, D, y se jugará un mínimo de ocho partidos, cuatro en casa y cuatro fuera de ella, no se competirán en un todos contra todos en los respectivos bloques, sino que se enfrentarán a dos equipos del bloque A, a dos del bloque B, dos con los del C y, finalmente, dos con los equipos del D. Todos los resultados de esta fase de grupos pasarán a una clasificación virtual donde los ocho mejores conjuntos se meterán en la siguiente ronda del torneo, habrá una repesca para los clubes que finalicen la fase regular entre el 9º y el 24º puesto, los demás clubes quedarán eliminados de la competición.

La Superliga europea se jugarán entre semana, tal y como ocurre con la Champions League, que comenzará el 17 de septiembre del 2024 con la jornada 1 y finalizará el 31 de mayo del 2025 con la final del campeonato, actualmente, el campeón de la UEFA Champions League obtiene un premio de alrededor de 120 millones de Euros, cifra que quedaría muy por debajo de la que otorgaría la Superliga, que estima entregar un mínimo de 350 millones de euros a los clubes solo por participar, la cifra podría aumentar dependiendo de los éxitos deportivos en dicho torneo, otra de las principales novedades de la Superliga, es que los clubes tendrán el poder de realizar la toma de decisiones dentro de la competición, lo contrario a lo que ocurre en la Champions League, puesto que ese poder está en manos de la UEFA, organismo liderado por Aleksander Ceferin, la Superliga ha dejado claro que no busca reemplazar las ligas nacionales, sino por supuesto fortalecer la competitividad donde la recompensa por el buen desempeño sea poder jugar en esta competición.