Bélgica, Francia, China, España con ataques bajo el grito Alá es Grande

Cuatros ataques tras llamar Hamás a la yihad global

En lo que israel después del atentado terrorista de Hamás, recrudeció las bombas sobre Gaza, explotando de una manera indiscriminada en sus edificios y habitantes, Hamás hizo un duro llamado a la yihad global, con una respuesta inmediata al grito de «Alá es grande», Bélgica, Francia, China y España han sido los escenarios, el pasado miércoles el fundador de Hamás Khaled Meshal, líder político de los combatientes, hizo un llamamiento a los musulmanes de todo el mundo para que salieran el viernes a las calles y convirtieran el día en una jornada de la ira en contra de Israel como respuesta a los bombardeos ocurridos a la Franja de Gaza. El mensaje de Meshal, quien dirigió el grupo terrorista entre los años 2014 al 2017, llevó a varias capitales de todo el mundo a fortalecer todas sus medidas de seguridad, tratando de prevenir posibles acciones de individuos conocidos como lobos solitarios y a pesar de estas medidas tomadas desde entonces, los ataques violentos terroristas de mayor o menor entidad han tenido lugar en ciudades como Bruselas, Arrás, Pekín y Mataró en España.

En Bélgica, concretamente en la ciudad de Bruselas, al menos dos personas han muerto y varias más resultaron heridas por arma de fuego en un incidente registrado a última hora de la tarde de este pasado lunes cerca de la plaza Sainctelette, una zona muy concurrida, próxima a la Grand Place, donde un hombre, vestido con una chaqueta naranja fosforito, abrió fuego indiscriminadamente y acabó con la vida de dos ciudadanos suecos, hoy martes, la policía belga neutralizó de un disparo en el tórax al autor de este terrible atentado, la Fiscalía federal ha confirmado que el individuo fue encontrado tomando un café en el centro de Bruselas y luego de un tiroteo, el individuo fue ingresado en un hospital en estado crítico y falleció horas después. Los fallecidos en el atentado eran dos aficionados suecos que se habían acercado a Bruselas para el partido de fútbol entre las selecciones de Bélgica y Suecia, correspondiente a la fase de clasificación de la Eurocopa del próximo año 2024. El encuentro de futbol no se reanudó tras el final del primer tiempo por motivos de seguridad al conocerse el atentado. Según las explicaciones del ministro de Justicia belga, Van Quickenborne, el presunto homicida fue identificado como Abdesalem L., un tunecino de 45 años que solicitó asilo en Bélgica en noviembre del año 2019, conocido por la policía por acciones sospechosas como tráfico de personas y residencia ilegal, en julio del año 2016, a través de un servicio de policía extranjero, nos enviaron información no confirmada de que el hombre se había radicalizado y quería irse a una zona de conflicto yihadista, no obstante a ello nunca hubo indicios concretos de radicalización, según los servicios de investigación belgas. En octubre del año 2020 recibió una decisión negativa sobre su solicitud de asilo y poco después desapareció, en junio del año 2022 fue visto en una mezquita de Bruselas, pero no levantó sospechas y a principios del año 2023, un residente de un centro de asilo fue supuestamente amenazado por este hombre a través de las redes sociales. Abdesalem L. había sido condenada en Túnez, pero no por terrorismo sino por delitos penales.

En Francia el pasado viernes tuvo lugar un apuñalamiento en el instituto Gambetta-Carnot de Arrás, al norte de Francia, donde el atentado dejó un profesor muerto y otros tres heridos, el fallecido era Dominique Bernard, profesor de este centro educativo, el presunto autor, identificado como Mohamed M. y fichado por las autoridades Francesas por su posible peligrosidad, fue detenido inmediatamente, dentro de una investigación que también ha derivado en otros ocho arrestos, había sido alumno quien habría entrado en la escuela y degollado al docente al grito de Allahu Akbar (Alá es el más grande), detenido inmediatamente, dentro de una investigación que derivó en otros ocho arrestos, Mohamed M. tiene 20 años, es de origen checheno y estaba fichado por las autoridades por su posible peligrosidad, un hermano mayor del atacante también fue detenido, el asesinato del profesor y los heridos son considerados como ataque terrorista. El lunes siguiente, el instituto Gambetta-Carnot de Arrás tuvo que ser evacuado por una alerta de bomba, sucedió después de que Francia hubiese elevado la alerta antiterrorista, ese mismo fin de semana hubo otras evacuaciones en lugares emblemáticos como el Palacio de Versalles o el Museo del Louvre de París. El ataque de Arrás tuvo lugar tres días después de que se cumpliera el tercer aniversario de la muerte de Samuel Paty, un profesor francés que fue decapitado por el padre de uno de los alumnos de su instituto por mostrar una caricatura de Mahoma.

En China un empleado de la embajada de Israel en la ciudad de Pekín, fue acuchillado el viernes en plena calle, un hombre, de 50 años, asaltado en una calle del distrito de Chaoyang por otro de 53 años que fue detenido de inmediato, hechos que ocurrieron en mitad de la calle, a la salida de un supermercado, en un vídeo que grabó la agresión se escucha a un policía identificarse como agente y al empleado de la embajada gatear unos metros dejando un rastro de sangre tras ser apuñalado, el agredido, es un trabajador de la Embajada de Israel en China, ingresó en estado muy grave en un hospital de Pekín, donde horas más tarde, el Ministerio de Exteriores israelí indicó que se encontraba estable y recuperándose de sus heridas.

En España concretamente en la ciudad de Mataró vecino de Barcelona, la Policia Catalana los Mossos d’Esquadra detuvieron a un hombre por agredir con un machete a dos personas mientras gritaba Allah Akbar (Alá es grande), lo hizo tras averiar varios vehículos, los agredidos no sufrieron heridas graves, uno de ellos pudo huir y el otro quedó herida en un brazo al intentar protegerse, fue alrededor de las 20:00 horas del Domingo en la carretera de Mata de Mataró, cuando un hombre iba por la calle con un machete persiguiendo a varias personas y causando daños a algunos vehículos, testigos aseguran que el hombre, que sufre problemas psicológicos, iba gritando «Allah Akbar».