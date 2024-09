Cuando tienes un Maestro, siempre saca algo que no esperas del Coche

El Director de Aston Martin se expresa así de Alonso

Mike Krack Ingeniero Jefe y director de la escudería de F1 Aston Martin, quedaba perplejo sobre la calificación que firmó el Asturiano Fernando Alonso en Singapur, una nueva actuación inexplicable en una de las peores pistas para un coche sin tracción y sin giro, Alonso ha logrado el séptimo puesto en la Pool, por delante de los dos Ferrari y de el Mexicano de Red Bull Checo Pérez. En entrevista luego de la qualy, el ingeniero de Luxemburgo no pudo explicar lo sucedido con el coche de Aston Martin y menos que esto se pueda repetir en varios Grandes Premios como lo hace el Asturiano. Sí, es muy intensa la clasificación, siempre digo que pierdes cada vez una semana o un mes de tu vida, a veces logras pasar por una décima o media décima, a veces no, hablamos todas las semanas sobre cómo hacer rendir el coche o simplemente sobre cómo hacer cosas increíbles. Yo veo los datos y sinceramente, no sé cómo lo hace, creo que Fernando lo mencionó, también hubo una gran actuación desde el garaje para tener el hueco correcto, para sacar el coche en el momento correcto, es un gran esfuerzo, pero obviamente, si tienes un maestro como Fernando en la sala, puede sacar algo extra del coche. Es un gran consuelo. No es fácil, pero estamos felices de tenerlo con nosotros, son las palabras del Director de Aston Martin.

Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, la temporada no ha ido como queríamos y podría ser peor, no hemos tenido el rendimiento que queríamos, pero hay una mejora que llegará pronto y espero que funcione. Hemos pasado mucho tiempo intentando entender cómo funciona el coche y es algo que ves en el pit lane. Creo que tenemos un buen equipo, hemos estado funcionando bien y lo hemos visto en las últimas sesiones, no se están produciendo muchos errores y cuantas más interrupciones haya, más cuidado tenemos que tener, Por otro lado, creo que no lloverá y será una carrera muy difícil, en Singapur, palabras de Crack en el Pit Lane.