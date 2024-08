Daniel Sancho Condenando a Cadena Perpetua.

El Español que descuartizó al medico Colombiano irá a la cárcel de Surat Thani en Tailandia.

Daniel Sancho acusado del asesinato premeditado, ocultación de cuerpo, destruccion de documentos y descuartizar al médico Colombiano Edwin Arrieta, es condenado a Cadena Perpetua por un juzgado de Tailandia, país donde ocurrieron los hechos. Ni homicidio doloso, ni imprudente, como pedía su equipo defensor del Español, fue atendido por el juez del caso más mediático en España ya que Daniel Sancho es hijo de un reconocido actor Español, la sentencia que fue dictada en la Corte Penal de Koh Samui en Tailandia. El tribunal ha dicho que los elementos de la defensa y las pruebas se han ejercido magníficamente bien. Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila. El propio presidente de la sala le ha dicho a Daniel que no es un acusado y que todavía está en prisión preventiva porque tiene derecho a recurso, comentaba el abogado del Español García-Montes a las puertas del juzgado este jueves, Daniel Sancho sera enviado a la prisión provincial de Surat Thani.

El dia de ayer jueves el abogado de la familia Arrieta Juango Ospina aseguraba que el condenado será enviado a la famosa cárcel de Bang Kwang en la ciudad de Bangkok, conocida como el Gran Tigre, y considerada una de las más peligrosas del país, algo que no se conocerá hasta que haya una condena firme, tras la decisión del Supremo, los abogados de Sancho ya preparan su apelación para el Tribunal Provincial de Surat Thani, que confirmará o no la condena en segunda instancia, y otro recurso para el Tribunal Supremo de Tailandia, que lo hará en tercera. El procedimiento completo, tanto la apelación como al Supremo, suele durar un año y no será hasta entonces cuando la cadena perpetua para el joven chef español sea firme.